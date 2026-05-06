Εφόσον πάνε όλα καλά για την ΑΕΚ και κατακτήσει τελικά το πρωτάθλημα, πολλοί θα είναι οι παίκτες του ρόστερ που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του MVP της σεζόν. Ο Γιόβιτς, ο Ρότα, ο Πινέδα, ο Μαρίν, ο Κοϊτά, ο Ρέλβας.

Ολοι τους «πυλώνες» της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Από την κουβέντα αυτή όμως δεν γίνεται να λείπει ο Στρακόσα.

Αν αναλογιστεί μάλιστα κανείς τι πέρασε πέρσι, από τη Νόα κι έπειτα, μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι αυτό που πετυχαίνει φέτος.

Το ότι κατάφερε να ξεπεράσει κυρίως το ψυχολογικό τραύμα που του άφησε η περσινή χρονιά και να είναι από τους πλέον καθοριστικούς στον δρόμο των Κιτρινόμαυρων προς τον τίτλο αλλά και στην πορεία τους στο Conference League.

Ο Στρακόσα είναι κάτι παραπάνω από αξιόπιστος και δικαιώνει απόλυτα τον προπονητή του που ουδέποτε είχε αμφιβολία για το ποιος πρέπει να είναι ο βασικός.

Εξάλλου, ο αλβανός τερματοφύλακας δεν έχει χάσει παιχνίδι στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ βαδίζει προς τον τίτλο με μηδέν παθητικό μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ.

Κι αν στα δύο πρώτα ουσιαστικά δεν απειλήθηκε, απέναντι στον Παναθηναϊκό των δέκα παικτών ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε τον τερματοφύλακά της. Ειδικά στις ευκαιρίες των Κυριακόπουλου και Τσέριν όπου ο Στρακόσα ήταν εκεί και κράτησε το μηδέν.

Στη δεύτερη μάλιστα τραυματίστηκε κιόλας, βγάζοντας τα τελευταία λεπτά του ματς με ενοχλήσεις, ωστόσο φαίνεται πως δεν είναι κάτι σοβαρό που θα τον κρατήσει εκτός από το επόμενο παιχνίδι.

Στη Λεωφόρο ήταν καθοριστικός και στο ματς της κανονικής περιόδου. Εκεί όπου η Ενωση έφυγε νικήτρια ύστερα από ένα πραγματικό θρίλερ. Σε αυτό το γήπεδο ο Στρακόσα είχε αποκρούσει το ένα από τα τρία πέναλτι που έχει βγάλει τη φετινή σεζόν.

Είχε προηγηθεί εκείνο με την Κηφισιά και ακολούθησε ένα ακόμα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Σε σύνολο 45 αγώνων έχει κρατήσει την εστία του ανέπαφη 24 φορές εκ των οποίων οι 18 είναι στο πρωτάθλημα, σε κανονική περίοδο και πλέι οφ.

Σε μία ομάδα που φτιάχτηκε φέτος και που για ένα μεγάλο διάστημα στη σεζόν έψαχνε να βρει τα πατήματά της. Εκείνος στάθηκε στο ύψος του και κράτησε και την ΑΕΚ όρθια σε δύσκολες στιγμές.

Σε στιγμές καθοριστικές όπου της χάρισε πολύτιμους βαθμούς που γυρνώντας τώρα πίσω τον χρόνο μπορούμε να εκτιμήσουμε περισσότερο την αξία τους. Για παράδειγμα η απίθανη επέμβαση που έχει κάνει στις καθυστερήσεις στην Τρίπολη ή ακόμα πιο πίσω εκείνη στη Λιβαδειά στο ξεκίνημα της σεζόν.

Είναι πολλές οι μεγάλες στιγμές του Στρακόσα που δίνει σιγουριά και ασφάλεια σε μια θέση που ταλαιπώρησε πολύ την Ενωση τα προηγούμενα χρόνια. Μία καλή ομάδα ξεκινά από έναν καλό τερματοφύλακα και η ΑΕΚ είναι στην ευχάριστη θέση να απολαμβάνει φέτος τις υπηρεσίες του Στρακόσα.

Περιττό επίσης να σημειώσουμε πως είναι ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής φέτος σε όλες τις διοργανώσεις για τον Δικέφαλο με 4.080 λεπτά.

Πρώτος σε συμμετοχές είναι ο Κοϊτά με 49/50, έχοντας χάσει μόνο το ματς του δεύτερου γύρου με τον Λεβαδειακό όπου ήταν τιμωρημένος. Επειδή όμως δεν ξεκινά πάντα βασικός, ο Αφρικανός έχει αγωνιστεί 1.000 και πλέον λεπτά λιγότερο από τον Στρακόσα.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει 3.019 λεπτά στο ενεργητικό του. Στα 31 του χρόνια πια και έχοντας κάνει έναν σημαντικό κύκλο στο εξωτερικό, ο Στρακόσα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και έχει μπροστά του μία σπουδαία πρόκληση.

Εφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι το πρώτο την καριέρα του (έχει κατακτήσει δύο Κύπελλα με τη Λάτσιο), έχει μπροστά του το όνειρο του Champions League.

Με τη Λάτσιο έχει βρεθεί μία φορά σε φάση ομίλων, τη σεζόν 2020-21, όπου έπαιξε όμως μόνο σε ένα ματς, σε μία νίκη με 3-1 επί της Ντόρτμουντ. Τώρα θα έχει την ευκαιρία να το ζήσει ως βασικό στέλεχος μίας ομάδας και να διακριθεί και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Βήμα βήμα όμως καθώς προέχει η κατάκτηση του τίτλου.

Η αντίθεση του Ελίασον

Αντίθετα με τον Στρακόσα, ο Ελίασον δεν θυμίζει σε τίποτα τον καλό του εαυτό. H τέταρτη σεζόν του με τα κιτρινόμαυρα είναι μακράν η χειρότερη από όλες.

Την Κυριακή ο Νίκολιτς τον πέρασε αλλαγή στη Λεωφόρο και για ακόμα μία φορά δεν έκανε αισθητή την παρουσία του. Οπως συνήθως φέτος δηλαδή. Μπορεί να μην τον βοηθάει το γεγονός ότι έρχεται από τον πάγκο, αλλά και όταν ξεκίνησε βασικός κάποιες φορές, δεν είναι ότι έλαμψε.

Μόνο σκόρπιες στιγμές έχει φέτος ο Ελίασον κι αυτές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και κάπως έτσι, δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να ανοίξει η κουβέντα για το μέλλον του.

Αν φέρει κάποια πρόταση, αυτή τη φορά δύσκολα δεν θα τη συζητήσει η ΑΕΚ μιας και η εικόνα που δείχνει ο 30χρονος άσος είναι πως ο κύκλος του στην ομάδα έχει κλείσει.

Πρόσφερε πολλά τα δύο πρώτα χρόνια, αλλά ειδικά φέτος δεν δείχνει να κολλάει με τις απαιτήσεις του Νίκολιτς.