Τα τρία ύποπτα περιστατικά του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, που έχει εξελιχθεί σε εστία χανταϊού, απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ δηλώνει ότι ο οργανισμός συνεχίζει να συνεργάζεται με τον διαχειριστή του πλοίου, καθώς και με τις κυβερνήσεις του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

«Ο ΠΟΥ ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους. Σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός», προσθέτει σε δήλωση στο X.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Ταυτόχρονα, δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ενας ακόμη «επαγγελματίας υγείας» βρίσκεται επί του πλοίου, σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions.

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο

«Η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, ενώ τόνισε ότι «για να συμβεί αυτό, πρέπει δύο άνθρωποι να είναι κοντά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Ωστόσο, σημείωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά». «Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για ένα πλοίο που έχει περίπου 150 επιβάτες και μέχρι στιγμής επτά άνθρωποι είχαν συμπτώματα. Συνεπώς, εάν ήταν κάτι τόσο μεταδοτικό, θα είχαμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους με συμπτώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έχει στείλει ήδη ειδικό επιστήμονα στο κρουαζιερόπλοιο προκειμένου να συντονίσει ακόμα καλύτερα την διαδικασία ιχνηλάτησης.

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι «δεν κινδυνεύουμε από μια πανδημία», ενώ πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο, από το 2004 που επιτηρούμε το νόσημα έχουμε ένα με δύο περιστατικά. Υπήρξε και χρονιά που είχαμε τέσσερα περιστατικά λοίμωξης από χανταϊό».

Σχετικά με τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο, σχολίασε ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμα αν ζει στην Ελλάδα ή εάν είναι κάποιος Έλληνας που ζει στο εξωτερικό (…) Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα μας δώσει εντός της ημέρας τα στοιχεία επικοινωνίας του».