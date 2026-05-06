Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 3-0 στη σειρά και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάστηκε απόλυτα έτοιμη και στις τρεις αναμετρήσεις, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και «σκουπίζοντας» τη σειρά απέναντι στους Μονεγάσκους.

Σε μια σεζόν με αρκετές δυσκολίες για τη Μονακό, σταθερό σημείο αναφοράς αποτέλεσε ο αρχηγός της, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική σε κάθε ματς.

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό, ο Αμερικανός γκαρντ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση στα social media, δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητά του στη σειρά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέιμς ανέφερε: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την εξαιρετική σειρά και καλή τύχη ενόψει της συνέχειας.»

Congrats to @Olympiacos_BC on a great series and good luck moving forward. — Mike James (@TheNatural_05) May 6, 2026

Παράλληλα, λίγα λεπτά αργότερα με νέα ανάρτηση στο Twitter, ο Τζέιμς προανήγγειλε την αποχώρησή του από την Μονακό.

«Τι σεζόν! Δεν μας αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς, με όλα όσα συνέβησαν.

Μένει ακόμα ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό».