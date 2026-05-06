O Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ύστερα από δηλώσεις του σχετικά με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, τις οποίες έκανε παρουσία μαθητών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror.co.uk, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε στα παιδιά που βρίσκονταν γύρω του στο Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν βρισκόταν «δύο εβδομάδες μακριά» από το να τα σκοτώσει. Η εκδήλωση είχε διοργανωθεί για την ανακοίνωση της επαναφοράς του βραβείου Presidential Physical Fitness Test Award, ωστόσο ο Τραμπ παρέκκλινε από το θέμα για να μιλήσει για τη σύγκρουση με το Ιράν.

Απευθυνόμενος απευθείας στα παιδιά, ο Τραμπ ανέφερε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Hindustan Times: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα… Μπορεί να είστε πολύ μικροί για αυτό… Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε μια ομάδα τρελών να έχει πυρηνικά όπλα, αλλιώς ο κόσμος θα βρεθεί σε κίνδυνο». Το δημοσίευμα επικαλείται βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Από τις αθλητικές αναφορές στη συζήτηση για τον πόλεμο

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε σύντομα σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως οι εορτασμοί America 250 και οι πωλήσεις εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο, πριν αρχίσει ξαφνικά να μιλά για τον πόλεμο. Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, η εκδήλωση, που ξεκίνησε ως γιορτή για τον αθλητισμό, πήρε σοβαρή τροπή όταν ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε διεθνείς συγκρούσεις, παρουσία των Linda McMahon, Pete Hegseth και Robert F. Kennedy Jr.

🚨TRUMP TO SCHOOL KIDS: ‘IRAN WAS 2 WEEKS AWAY FROM KILLING YOU’ pic.twitter.com/D9KOzovpv5 — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) May 5, 2026

Αναφορές σε στρατιωτικές επιχειρήσεις

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της πυρηνικής υποδομής του Ιράν, δηλώνοντας: «Πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι στο Ιράν για να πάρουμε το πυρηνικό τους όπλο».

Υποστήριξε ότι η χώρα βρισκόταν μόλις δύο εβδομάδες μακριά από την απόκτηση πυρηνικού οπλισμού, πριν πραγματοποιηθεί η αμερικανική επέμβαση. «Στείλαμε εκείνο το όμορφο βομβαρδιστικό B-2 και καταστρέψαμε το πυρηνικό τους δυναμικό», είπε στο ακροατήριό του.

Πρόσθεσε ακόμη: «Δεν θα τους αφήναμε να σκάψουν. Έχουμε τα μάτια μας πάνω τους συνεχώς. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Διαφορετικά, θα είχαμε ένα Ιράν με πυρηνικό όπλο. Και ίσως να μην ήμασταν όλοι εδώ αυτή τη στιγμή».

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Μπορώ να σας πω ότι η Μέση Ανατολή θα είχε χαθεί. Το Ισραήλ θα είχε χαθεί. Θα είχαν στοχεύσει πρώτα την Ευρώπη και μετά εμάς. Επειδή είναι άρρωστοι άνθρωποι. Δεν θα αφήσουμε τρελούς να έχουν πυρηνικά όπλα. Δεν θα συμβεί αυτό».

