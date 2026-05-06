Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές συνθηκών, με πρόσκαιρη αστάθεια και τοπικές βροχές, ενώ η παρουσία της αφρικανικής σκόνης θα γίνεται σταδιακά πιο αισθητή σε όλη τη χώρα.

Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, διαμορφούμενη σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τιμές που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήπιες συνθήκες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά την Πέμπτη

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, αναμένονται γενικά καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα. Αρχικά θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα πυκνώνουν, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Αντίθετα, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα αρχίσουν να ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως από τα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι ασθενέστεροι, 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κανονικά για την εποχή, τοπικά και λίγο υψηλότερα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, που κατά τόπους και κατά περιόδους θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων 2 με 3 μποφόρ.

Παρασκευή: Γενικευμένη αστάθεια στη χώρα

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, ο καιρός θα είναι μουντός και συννεφιασμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυξημένες νεφώσεις θα επεκταθούν από τα δυτικά προς τις υπόλοιπες περιοχές, ενώ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα σε Κυκλάδες, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται στα ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, με πιθανότητα να σχηματιστούν ομίχλες. Παράλληλα, θα είναι έντονη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και θα ενισχυθούν, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές, φτάνοντας τους 21 με 23 βαθμούς στα βόρεια και τους 24 με 25 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο: Βελτίωση, με τοπική αστάθεια κυρίως στα ορεινά

Το Σάββατο 9 Μαΐου, στις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση εκεί από τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώνουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί, με πιθανότητα ομιχλών. Η αφρικανική σκόνηθα παραμείνει στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις και θα στραφούν από το μεσημέρι σε βόρειους – βορειοδυτικούς με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 5.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, επανερχόμενη σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Από Κυριακή: Θερμή μεταφορά με θερμοκρασίες άνω των 30°C

Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα, αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει και τοπικά να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με τιμές που θα αγγίζουν τους 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρά την αισθητή άνοδο, δεν αναμένονται ακραίες θερμοκρασιακές τιμές, ωστόσο η παρουσία της αφρικανικής σκόνηςενδέχεται να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα σε αρκετές περιοχές.