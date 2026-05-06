Διαθέσιμη είναι από σήμερα μέσω της πλατφόρμας gov.gr η νέα ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων επί πράξεων παράβασης του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας.

Η πρωτοβουλία αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.

Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ενστάσεις τους προς τις αρμόδιες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ). Οι ενστάσεις αφορούν παραβάσεις όπως η έλλειψη μέτρων πυροπροστασίας ή ο μη καθαρισμός οικοπέδων, μεταξύ άλλων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην υπηρεσία με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους –τα οποία αντλούνται αυτόματα από τα κρατικά μητρώα– και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα δεδομένα που σχετίζονται με την παράβαση.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών εγγράφων, ώστε να τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του πολίτη. Με την οριστική υποβολή, η ένσταση αποκτά ισχύ υπεύθυνης δήλωσης, φέρει προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή.

Η πορεία της υπόθεσης παρακολουθείται μέσω των ηλεκτρονικών θυρίδων του gov.gr, ενώ η απάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών αποστέλλεται απευθείας στον πολίτη, με ταυτόχρονη ειδοποίηση μέσω SMS και email.

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών.