Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford εγκατέλειψε σήμερα τη Μεσόγειο, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic, σε μια εξέλιξη που περιορίζει την παρουσία και τις στρατιωτικές δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, όπου μια εύθραυστη εκεχειρία έχει αντικαταστήσει τις εχθροπραξίες.

Ερασιτεχνικές φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου να διασχίζει το Στενό του Γιβραλτάρ με κατεύθυνση προς δυσμάς, μεταφέροντας δεκάδες αεροσκάφη στο κατάστρωμά του.

Το USS Gerald Ford βρίσκεται εν πλω εδώ και δέκα μήνες, διάστημα που αποτελεί τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με το American Naval Institute.

Όπως μεταδίδουν οι Wall Street Journal και Washington Post, το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει στη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Περίπου είκοσι αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS George Bush, παραμένουν στην περιοχή, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Αποστολές και επιχειρησιακή πορεία

Πριν από την ανάπτυξή του στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, το USS Gerald Ford επιχειρούσε στην Καραϊβική, συμμετέχοντας σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά σκαφών που φέρονταν να εμπλέκονται στο εμπόριο ναρκωτικών. Παράλληλα, είχε ρόλο στην αναχαίτιση τάνκερ υπό καθεστώς κυρώσεων και συμμετείχε στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του Νικολάς Μαδούρο.

Το αεροπλανοφόρο κατευθύνθηκε προς τη Μέση Ανατολή στα μέσα Φεβρουαρίου. Στα τέλη Μαρτίου βρέθηκε στην Κροατία για επισκευές και συντήρηση, μετά από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο πλοίο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, το USS Gerald Ford αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα στις υγειονομικές του υποδομές.