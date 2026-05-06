Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο νέων φημών περί πιθανής συμφωνίας, με την Τεχεράνη ωστόσο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα.

Ανώτερος Ιρανός βουλευτής απέρριψε το ρεπορτάζ του Axios, χαρακτηρίζοντάς το περισσότερο «αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα». Όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ «δεν πρόκειται να κερδίσουν μέσω ενός πολέμου, που έχουν χάσει, όσα δεν κατάφεραν να αποσπάσουν στις απευθείας συνομιλίες».

Νωρίτερα, ανώτεροι Ιρανοί διπλωματικοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις πληροφορίες ότι η χώρα έχει συμφωνήσει να μεταφέρει εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός των συνόρων της. Σύμφωνα με το πρακτορείο Defa Press, που πρόσκειται στον ιρανικό στρατό, οι αναφορές αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι «οριστικά και αμετάκλητα» εκτός συζήτησης. Το πρακτορείο διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς περί ύπαρξης συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για υπόμνημα 14 σημείων, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν το δημοσίευμα του Axios, το οποίο ανέφερε ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια πιθανή συμφωνία. Αντίστοιχα, το Reuters μετέδωσε ότι πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει προσέγγιση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μνημόνιο μίας σελίδας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC πως η Τεχεράνη «αξιολογεί» την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που έχει υποβάλει η Ουάσινγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε κρίσιμα σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών.

Αν και ακόμη δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία, πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για τη στενότερη προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών από την έναρξη του πολέμου. Μεταξύ άλλων, η προτεινόμενη συμφωνία προβλέπει:

• Δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού

• Συμφωνία των ΗΠΑ για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια

• Άρση περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ και από τις δύο πλευρές