Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον Ιούνιο σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δήλωσή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Η τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup έγινε με αφορμή τη δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας για τα warrants.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, η αποπληρωμή αφορά μέρος των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης του δημόσιου χρέους.

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επαίνεσε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για τη συμβολή της στη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.