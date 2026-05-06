Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μόλις δύο ημέρες μετά την εξαγγελία της. Η απόφαση έρχεται ενώ οι εντάσεις με το Ιράν παραμένουν αυξημένες.

Την Κυριακή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το “Project Freedom” θα ξεκινούσε άμεσα, με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου. Από το Στενό του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επιχείρηση «ανθρωπιστική πρωτοβουλία», υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνδράμουν στη ασφαλή διέλευση των πλοίων. Παράλληλα, έκανε λόγο για «θετικές συνομιλίες» με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Η στρατιωτική κινητοποίηση και οι πρώτες αντιδράσεις

Από την πλευρά της η CENTCOM ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης με ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατάφεραν να διασχίσουν με επιτυχία το Στενό.

Ωστόσο, η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά ταχύπλοα, κάτι που διαψεύστηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, σημειώθηκαν εκρήξεις και επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές εγκαταστάσεις κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι Φουτζάιρα, προκαλώντας νέο κύκλο αλληλοκατηγοριών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δηλώσεις ισχύος και αναστολή της επιχείρησης

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το σχέδιο προχωρά με επιτυχία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως οι ΗΠΑ ενεργούν «προς όφελος όλου του κόσμου». Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή του σχεδίου, επικαλούμενος «σημαντική πρόοδο» στις συνομιλίες με το Ιράν.

«Η επιχείρηση θα παγώσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να δούμε αν μπορεί να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί η συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αβεβαιότητα και σκεπτικισμός για την επόμενη μέρα

Παρά τις επίσημες δηλώσεις, η αποτελεσματικότητα του «Project Freedom» αμφισβητήθηκε από τη ναυτιλιακή κοινότητα. Πολλοί εκτιμούν ότι το σχέδιο δεν εξασφάλιζε επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας, με αποτέλεσμα αρκετά πλοία να αποφεύγουν ακόμη τη διέλευση από την περιοχή.

Ταυτόχρονα, περιστατικά επιθέσεων συνέχισαν να καταγράφονται, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει εξαιρετικά ασταθής. Η προσωρινή παύση του Project Freedom φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με διπλωματικές εξελίξεις παρά με στρατιωτική επιτυχία, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το τι θα ακολουθήσει στα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμα για την παγκόσμια οικνομία και έχουν εξελιχθεί σε ένα διαπραγματευτικό όπλο του Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε την ότι, αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν ξανά.

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που είναι, ίσως, μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Epic Fury θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο έντονοι και ισχυροί από ό,τι πριν», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.