Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι, αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν ξανά.

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που είναι, ίσως, μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Epic Fury θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο έντονοι και ισχυροί από ό,τι πριν», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε νωρίτερα ότι, με το τέλος των «απειλών από τους επιτιθέμενους» και υπό το πρίσμα νέων διαδικασιών, θα καταστεί δυνατή η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών απευθύνονται ευχαριστίες στους καπετάνιους και τους ιδιοκτήτες πλοίων στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν για τη συνεργασία τους στη διάβαση σύμφωνα με τις ιρανικές διατάξεις. «Με τις απειλές του εχθρού εξουδετερωμένες και τα νέα πρωτόκολλα σε ισχύ, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση» αναφέρουν.

Tην ίδια ώρα όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με πηγή από το Πακιστάν, το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο υπόμνημα που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος του πολέμου στον Κόλπο.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου Axios σχετικά με το προτεινόμενο υπόμνημα ήταν ακριβές. Το ρεπορτάζ του Axios είχε βασιστεί σε δηλώσεις δύο αμερικανών αξιωματούχων και άλλων δύο προσώπων με γνώση των συνομιλιών.

«Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Είμαστε κοντά», ανέφερε η πακιστανική πηγή. Τον περασμένο μήνα, το Πακιστάν φιλοξένησε τις μοναδικές μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο και συνεχίζει να μεταφέρει προτάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι πληροφορίες για πιθανή συμφωνία προκάλεσαν βουτιά στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί πάνω από 8% στα περίπου 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές μετοχών κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν, λόγω αισιοδοξίας για το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου που έχει διαταράξει την ενεργειακή αγορά.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ιρανοί αξιωματούχοι που επικοινώνησε το Reuters δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Το αμερικανικό δίκτυο CNBC μετέδωσε ότι εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως η Τεχεράνη αξιολογεί μια αμερικανική πρόταση 14 σημείων.

Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά στην επίτευξη ενός μονοσέλιδου υπομνήματος για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Το δημοσίευμα ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την τριήμερη ναυτική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το υπόμνημα των 14 σημείων

Το Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν απαντήσεις από την Τεχεράνη σε κρίσιμα ζητήματα εντός 48 ωρών. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε σταδιακή άρση των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το μονοσέλιδο υπόμνημα, που περιλαμβάνει 14 σημεία, διαμορφώνεται μέσω διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ιρανούς αξιωματούχους, τόσο απευθείας όσο και μέσω μεσολαβητών, σύμφωνα με το Axios.

Σε αυτή τη φάση, το υπόμνημα προβλέπει την επίσημη λήξη του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη μιας 30ήμερης περιόδου διαπραγματεύσεων για μια πιο αναλυτική συμφωνία σχετικά με το άνοιγμα των στενών, τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα αρθούν σταδιακά οι περιορισμοί της Τεχεράνης στη ναυσιπλοΐα και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Αν οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ θα μπορούν να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή να επαναλάβουν στρατιωτικές ενέργειες, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Η παύση της επιχείρησης «Project Freedom»

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την προσωρινή παύση της επιχείρησης «Project Freedom», η οποία ξεκίνησε την Κυριακή με στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των αποκλεισμένων στενών. Η αποστολή δεν είχε καταφέρει να επαναφέρει τη ναυσιπλοΐα, προκαλώντας αντίθετα νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων σε πλοία και στόχους σε γειτονικές χώρες.

Σε πρόσφατο περιστατικό, γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία ανέφερε ότι ένα από τα πλοία της επλήγη στα στενά, με τραυματισμένα μέλη του πληρώματος να απομακρύνονται για περίθαλψη.

Ανακοινώνοντας την παύση της επιχείρησης, ο Τραμπ επικαλέστηκε «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Έχουμε αμοιβαία συμφωνήσει ότι, ενώ ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, το Project Freedom θα τεθεί προσωρινά σε παύση ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ είχε εγκαινιάσει την επιχείρηση μετά την απόρριψη της τελευταίας ιρανικής πρότασης, η οποία επίσης περιλάμβανε 14 σημεία και προέβλεπε την αναβολή των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι τη λήξη του πολέμου και τη διευθέτηση της ναυτιλιακής κρίσης.

Κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δεν σχολίασε τις δηλώσεις του Τραμπ, αλλά τόνισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία».