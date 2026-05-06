Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε υπό κατασκευή πύργο στην περιοχή Μαρίνα του Ντουμπάι, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Αστυνομία και Πολιτική Άμυνα βρέθηκαν στο σημείο, στο συγκρότημα The Residences, Al Habtoor Grand, ενώ πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί σε ολόκληρη τη Marina και το JBR.

Σύμφωνα με τη Dubai Civil Defence, η υπηρεσία δέχθηκε κλήση έκτακτης ανάγκης στις 7:06 το πρωί, όπως ανέφερε στην εφημερίδα The National. «Οι πυροσβέστες από τον σταθμό Al Marsa έφτασαν μέσα σε επτά λεπτά, στις 7:13. Επρόκειτο για μέτριας έντασης φωτιά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας. «Κανείς δεν τραυματίστηκε και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 8:51 το πρωί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Η διαδικασία ψύξης του χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση θα παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές για να διερευνηθούν οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το κτήριο, ύψους 50 ορόφων, βρίσκεται στο όριο του νέου Dubai Harbour και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027.

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών τους θερμούς μήνες

Οι πυρκαγιές είναι συχνότερες τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι ξηρές και σκονισμένες συνθήκες καθιστούν πιθανή την εξάπλωση της φωτιάς ακόμη και από μία μικρή σπίθα.

Τον περασμένο Απρίλιο, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σάρτζα όταν φωτιά εξαπλώθηκε σε πολυώροφο κτήριο. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και η οικοδομική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει στην εφαρμογή νέων μεθόδων αντιμετώπισης πυρκαγιών σε κατοικίες, όπως η χρήση drone για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.