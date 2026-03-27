Η τουριστική βιομηχανία του Ντουμπάι, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μέσης Ανατολής, βιώνει σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας της πολεμικής έντασης στην περιοχή.

«Χθες: μηδέν. Σήμερα: μηδέν», λέει ο Ντούλας, νεαρός εργαζόμενος από τη Σρι Λάνκα, περιγράφοντας την καθημερινότητά του στον τουριστικό τομέα. Όπως και χιλιάδες άλλοι, βλέπει έναν άλλοτε ανθηρό προορισμό να πλήττεται από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Στην πολυσύχναστη παραλία Jumeirah Beach Residence (JBR), οι ξαπλώστρες μένουν άδειες, τα εστιατόρια και τα καταστήματα με σουβενίρ υποδέχονται ελάχιστους πελάτες, ενώ η μεγαλύτερη ρόδα του κόσμου, το Ain Dubai, έχει σταματήσει να λειτουργεί. Ακόμα και το μουσείο της Madame Tussauds προσπαθεί να δελεάσει επισκέπτες με μεγάλες εκπτώσεις, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο 26χρονος Ντούλας, που εργάζεται σε επιχείρηση ενοικίασης τζετ σκι εδώ και έξι χρόνια, εξηγεί: «Δεν υπάρχει ούτε ένας πελάτης. Ποτέ δεν έχω δει το Ντουμπάι έτσι». Η πόλη, με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες και τα τεχνητά νησιά της, είχε προσελκύσει 19,6 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι, αλλά τώρα η πτώση ιρανικών πυραύλων και drones από τις 28 Φεβρουαρίου έχει οδηγήσει σε μαζική αποχώρηση τουριστών.

Τα έσοδα του κλάδου μειώνονται δραματικά, και πολλοί εργαζόμενοι ανησυχούν για το μέλλον τους. Ο Ντούλας με μισθό 4.500 ντιρχάμ (975 ευρώ) δεν πληρώθηκε αυτόν τον μήνα: «Δανείστηκα 1.000 ντιρχάμ από φίλο, πλήρωσα 800 στο ενοίκιο και μου μένουν μόνο 200 για να ζήσω». Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν τριπλασιαστεί, καθιστώντας ακόμα δυσκολότερη την επιστροφή στη χώρα καταγωγής.

«Είμαι από την Συρία και έχω γνωρίσει τον πόλεμο. Αρα οι πύραυλοι και τα drone δεν με φοβίζουν», εξηγεί ένας νεαρός πωλητής αρωμάτων. «Αλλά πληρώνομαι με ποσοστά επί των πωλήσεων και δεν έχω πια τα μέσα να μείνω εδώ και αυτό με φοβίζει».

Ο Καλχάν είναι από την Σρι Λάνκα και αμείβεται επίσης με ποσοστά που συμπληρώνουν έναν μισθό 3.000 ντιρχάμ (709 ευρώ) .

«Βρίσκομαι στο Ντουμπάι για να έχω καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει».

Το World Travel and Tourism Council (WTTC) υπολογίζει ότι οι ημερήσιες απώλειες στη Μέση Ανατολή φτάνουν τα 600 εκατομμύρια δολάρια. Στα ΗΑΕ, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 13% του ΑΕΠ και απασχολεί περίπου 925.000 εργαζόμενους, κυρίως αλλοδαπούς. Πολλοί προέρχονται από ασιατικές χώρες και αναζητούν σταθερότητα και ασφάλεια, αλλά η τρέχουσα κατάσταση τους περιορίζει σοβαρά.

Καθώς πλησιάζει η γιορτή του Έιντ αλ-Φιτρ, τα 827 ξενοδοχεία της πόλης προσπαθούν να προσελκύσουν κατοίκους και οικογένειες με ειδικές προσφορές, ελπίζοντας σε κάποια ανάκαμψη.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν ανησυχία για την εικόνα της πόλης, που είχε καθιερωθεί ως ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Ο Ναμπίλ Χαριούλι, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου, αναφέρει ότι οι επιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν μερικούς μήνες, αλλά παραμένει αισιόδοξος: «Η επιστροφή της σταθερότητας είναι το κυριότερο. Το Ντουμπάι έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανακάμψει, όπως συνέβη μετά την πανδημία και τη χρηματοπιστωτική κρίση».