Ο Eric Clapton αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη συναυλία του στη Μαδρίτη, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο δέχθηκε αντικείμενο από το κοινό.

Λίγο μετά την εκτέλεση του τραγουδιού “Cocaine“ στο Movistar Arena στις 7 Μαΐου, ένας θεατής πέταξε έναν δίσκο προς τον Eric Clapton, 81 ετών, χτυπώντας τον στο στήθος, κοντά στο τέλος της εμφάνισής του.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα εξώφυλλο βινυλίου να τον χτυπά καθώς αποχωρεί από τη σκηνή. Ο καλλιτέχνης δεν επέστρεψε για το encore, ολοκληρώνοντας έτσι απρόοπτα τη συναυλία.

Very sad indeed. What kind of idiot does that? pic.twitter.com/0bNZ3wYFU7 — Pablo Rodríguez (@Paulhewsonrm) May 7, 2026

Η περιοδεία και η επόμενη εμφάνιση

Ο διάσημος κιθαρίστας παρουσιάζει στην περιοδεία του του 2026 μια διασκευή του τραγουδιού του Bo Diddley “Before You Accuse Me”. Η συναυλία στη Μαδρίτη αποτέλεσε την πρώτη του εμφάνιση στην πόλη ύστερα από 25 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Clapton ήταν καλά μετά το περιστατικό και συνέχισε κανονικά την περιοδεία του τρεις ημέρες αργότερα στη Βαρκελώνη, χωρίς προβλήματα.

Επόμενη στάση: Sandringham

Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας αναμένεται να εμφανιστεί στο Sandringham το καλοκαίρι, σε μία μοναδική συναυλία στο βασιλικό κτήμα του Norfolk, στο πλαίσιο της σειράς HeritageLive, που επιστρέφει μεταξύ 20 και 23 Αυγούστου.

Ο δημιουργός του “Layla” θα είναι ο κορυφαίος καλλιτέχνης του προγράμματος την Κυριακή 23 Αυγούστου.

Ο Giles Cooper, εκπρόσωπος των HeritageLive Festivals, δήλωσε: “Ο Eric Clapton είναι ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς όλων των εποχών και είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για όλους εμάς στο HeritageLive να τον έχουμε στο Sandringham τον ερχόμενο Αύγουστο.”

Πρόσθεσε ακόμη: “Θα είναι μια ξεχωριστή και μοναδική εκδήλωση – από εκείνες που λες μετά από χρόνια ‘Ήμουν κι εγώ εκεί!’. Ανυπομονούμε!”