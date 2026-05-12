Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το korinthostv, πολίτης παρατήρησε την οροφή του οχήματος να εξέχει από το νερό, ενώ το αυτοκίνητο φαινόταν να παρασύρεται από τα θαλάσσια ρεύματα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ιδιώτης δύτης για την έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Οι πρώτες καταδύσεις δεν αποκάλυψαν παρουσία οδηγού ή άλλου ατόμου μέσα στο όχημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και περιμετρικά του σημείου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βρέθηκε στο κανάλι.