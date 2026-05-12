Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία» στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές, όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και ακολούθησαν πυροβολισμοί με καραμπίνες.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 17:40, έπειτα από τη μεταφορά των τραυματιών από συγγενικά τους πρόσωπα στο Κέντρο Υγείας Διαβατών. Δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα από σκάγια, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν από το Κέντρο Υγείας Διαβατών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ οι δράστες αναζητούνται από τις αστυνομικές δυνάμεις.