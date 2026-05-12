Νέα ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου εξέδωσε η Acun Medya μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε ο 22χρονος παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο. Η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του νεαρού παίκτη έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση τόσο στην παραγωγή όσο και στο τηλεοπτικό κοινό, με τη μετάδοση του reality επιβίωσης του ΣΚΑΪ να έχει διακοπεί επ’ αόριστον μετά τα όσα συνέβησαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Acun Medya:

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος. Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του. Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Ατζούν Ιλιτζαλί. Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».