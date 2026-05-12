Επίσημες ανακοινώσεις για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 10 ένοπλες ληστείες τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, μετά από μεγάλη επιχείρηση που ακολούθησε τη ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα — έξι άνδρες και δύο γυναίκες — ενώ η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2022, με δομημένη επιχειρησιακή οργάνωση, σαφώς καθορισμένους ρόλους και εκτεταμένα μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Οι δύο δράστες, μεταμφιεσμένοι σε ηλικιωμένους με περούκες και ψεύτικα γένια, εισέβαλαν στο κατάστημα και, με την απειλή πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion, ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες.

Οι δράστες αφαίρεσαν περίπου 217.000 ευρώ, ενώ τρίτος συνεργός, ο οποίος έφερε καλάσνικοφ, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος για επιτήρηση του χώρου. Μετά τη ληστεία διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προχωρώντας στη συνέχεια σε αλλαγή οχήματος ώστε να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Παρακολούθηση και συλλήψεις στον Σχίνο Κορινθίας

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής και προχώρησαν σε επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, λόγω της επικινδυνότητας των δραστών και του βαρύ οπλισμού που έφεραν.

Παρά την αντίσταση που προέβαλαν, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ακολούθησαν παράλληλες έρευνες σε κατοικίες και σημεία ενδιαφέροντος σε Αττική και άλλες περιοχές, όπου εντοπίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Η δράση της οργάνωσης από το 2022

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2022, έχοντας αναπτύξει επαγγελματική δομή με καταμερισμό ρόλων και συστηματικά μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Τα μέλη της φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει ληστείες σε τραπεζικά καταστήματα σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγείρα Αχαΐας και Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, ενώ εμπλέκονται επίσης σε κλοπές οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ.

Ηγετικό ρόλο φέρεται να είχε 30χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος συντόνιζε τις ενέργειες της ομάδας, ενώ 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ των μελών.

Οπλοστάσιο και κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, καλάσνικοφ, υποπολυβόλο Scorpion, πέντε χειροβομβίδες, πέντε πιστόλια, πυροκροτητές, αλεξίσφαιρο γιλέκο, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, μεταμφιέσεις, κινητά τηλέφωνα, εργαλεία διάρρηξης και πλαστή ταυτότητα.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 215.345 ευρώ, σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες τραπεζών, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων, με το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 483.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ

ο Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης δήλωσε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

η σημερινή παρουσίαση αφορά την εξάρθρωση μίας ιδιαίτερα επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022 και είχε αναπτύξει συστηματική δράση κυρίως σε ένοπλες ληστείες τραπεζών.

Μετά τη ληστεία που σημειώθηκε χθες σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, οι επιχειρησιακές μονάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα την επ’ αυτοφώρω σύλληψη των δραστών και την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν οκτώ άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν, με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους, στη δομή και τη δράση της οργάνωσης, η οποία φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα σε περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, υποπολυβόλο τύπου Scorpion, πιστόλια, χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, γεμιστήρες, πυροκροτητές, συνδεσμολογία, καθώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο το επίπεδο επικινδυνότητας των συλληφθέντων, αλλά και τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την επιχειρησιακή ακρίβεια με την οποία ενήργησαν οι αστυνομικοί. Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήταν αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, επιχειρησιακής επιμονής και αξιοποίησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η σύνδεση της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα με τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης αξιολογήθηκε άμεσα και οδήγησε σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, οι οποίες αντέδρασαν άμεσα μετά τη ληστεία, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αρχικής επιχειρησιακής εικόνας και λειτούργησαν υποδειγματικά στο πλαίσιο του συνολικού συντονισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς η τεχνική κατάρτιση, η εμπειρογνωμοσύνη και η επιστημονική τεκμηρίωση των αστυνομικών της συνέβαλαν καθοριστικά στη διασύνδεση υποθέσεων, στην αξιοποίηση των ευρημάτων και στην πλήρη τεκμηρίωση της δράσης της οργάνωσης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτυπώνει στην πράξη την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να αντιμετωπίζει σύνθετες, διαρκείς και βαριά οπλισμένες εγκληματικές δομές, με σχέδιο, συντονισμό και αποτελεσματικότητα.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα που επέδειξε, καθώς και όλους τους συναδέλφους των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και των λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, το εύρος της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών, θα σας παρουσιάσει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σας ευχαριστώ.

Η εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία ανέφερε:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας.

Σε συνέχεια των όσων ανέπτυξε ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν ένοπλες ληστείες με την χρήση ιδιαίτερα βαρέως οπλισμού σε υποκαταστήματα τραπεζών, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, απόπειρα έκρηξης σε Α.Τ.Μ και πλαστογραφίες πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδος, Λουτρακίου, Αλεποχωρίου και Ζωγράφου Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφίες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απόπειρα έκρηξης κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου 2026 σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών, διαπίστωσαν ότι οι δράστες αποτελούσαν μέλη ήδη διερευνώμενης εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή και οργανωμένη δράση τουλάχιστον από το 2022.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά καταστήματα τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγείρα Αχαΐας και Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ σε επαρχιακές περιοχές.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -217.000- ευρώ.

Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος επιτηρώντας τον χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτο μέλος της οργάνωσης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής.

Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας μετά το περιστατικό της ληστείας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πολιτών, αστυνομικών και των συλληφθέντων δεδομένου ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε οικίες και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

χρηματικό ποσό ύψους -215.345- ευρώ,

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,

υποπολυβόλο τύπου Scorpion,

πέντε χειροβομβίδες,

πέντε πιστόλια,

μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και γεμιστήρων,

πυροκροτητές και συνδεσμολογία,

αλεξίσφαιρο γιλέκο με αντιβαλλιστικές πλάκες,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες,

πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

γάντια σιλικόνης και εργασίας,

εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχοί κοπής,

πλαστή ταυτότητα,

ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πειστήρια.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το σύνολο του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -11- ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, -1- απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, -11- κλοπές μοτοσικλετών και -4- κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις -483.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.