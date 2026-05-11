Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια στάση στα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών κατά την επιστροφή του στην Αθήνα από το Άγιο Όρος, απολαμβάνοντας ένα χαλαρωτικό μπάνιο στα ζεστά νερά. Ο γνωστός τραγουδιστής ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το οποίο έστειλε μήνυμα για την ανάγκη αξιοποίησης και ανάδειξης του ιστορικού αυτού τόπου.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης λέει: «Κυρίες και κύριοι βρίσκομαι στα Λουτρά των Θερμοπυλών εδώ που ο Λεωνίδας και οι 300 έβρεχαν τις πληγές τους και χαλάρωναν. Ζεστά Λουτρά των Θερμοπυλών. Κάντε κάτι για αυτό».

Τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών – Ένας φυσικός και ιστορικός θησαυρός

Tα Ιαματικά Λουτρά αποτελούν σημείο αναφοράς για τη Φθιώτιδα, γνωστά από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Βρίσκονται περίπου 15-16 χιλιόμετρα από τη Λαμία και συνδέονται άρρηκτα με τον μύθο του Ηρακλή, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, ανακτούσε εκεί τις δυνάμεις του.

Η θερμοκρασία του νερού παραμένει σταθερή στους 40°C, ενώ η υψηλή περιεκτικότητα σε θείο που χαρίζει και τη χαρακτηριστική μυρωδιά προσδίδει στο νερό τις ιαματικές του ιδιότητες. Η είσοδος στις φυσικές πηγές και στον καταρράκτη είναι ελεύθερη, με τον χώρο να παραμένει προσβάσιμος 24 ώρες το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι, προ λίγων ημερών, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μοιραστεί ακόμη ένα βίντεο από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, όπου μαγείρευε και τραγουδούσε σε κουζίνα Μονής, δείχνοντας μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.

