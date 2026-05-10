Το βράδυ του Σαββάτου (9/5), το ΟΑΚΑ πλημμύρισε από κόσμο για την συναυλία των Metallica η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας M72 World Tour.

Το θρυλικό συγκρότημα πρόσφερε μια ιστορική συναυλία γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις και συγκίνηση. Μετά την εκρηκτική εκτέλεση του «Ζορμπά» του Θεοδωράκη σε ρυθμούς μέταλ, οι Metallica προκάλεσαν αποθέωση όταν οι Robert Trujillo και Kirk Hammett ερμήνευσαν το εμβληματικό τραγούδι των «Τρυπών» “Δεν χωράς πουθενά”, παρασύροντας ολόκληρο το στάδιο σε ένα μοναδικό sing along.

Την Κυριακή (10/5) ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, βασικός κιθαρίστας στις «Τρύπες» από το 1984 έως τη διάλυση του συγκροτήματος, σχολίασε την επιλογή των Metallica με ανάρτησή του στο Facebook.

«Οι Metallica στη χθεσινοβραδινή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του.Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν “καλά” αυτά τα κομμάτια.Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το “Δεν χωράς πουθενά” αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».