Μια σοβαρή εγκληματική ενέργεια συγκλονίζει την Αγιάσο της Λέσβου, καθώς άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά το βράδυ του Σαββάτου (9/5) στο αυτοκίνητο ενός κατοίκου, ο οποίος είναι γνωστός στο νησί για την δράση του για τα δικαιώματα των ζώων, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του ίδιου στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με τον Ηλία Ψυρούκη, η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (10/5). Δεν πρόκειται για το πρώτο συμβάν στοχοποίησής του, καθώς έχουν προηγηθεί δύο ακόμη επιθέσεις στο όχημά του, κατά τις οποίες άγνωστοι είχαν προκαλέσει φθορές στα παρμπρίζ.

Στην ανάρτησή του ο Ηλίας Ψυρούκης έγραψε: «Είστε εγκληματίες. Γιατί εγώ είμαι υπερβολικός. Γιατί εγώ σας στιγματίζω. Γιατί το γάλα είναι μαύρο. Αυτή είναι η κοινωνία σας».

Ο Ηλίας Ψυρούκης είναι γνωστός σε όλη τη Λέσβο για τις δημόσιες καταγγελίες του σχετικά με περιστατικά κακοποίησης ζώων, ιδιαίτερα σε πανηγύρια της περιοχής. Οι παρεμβάσεις του τον έχουν φέρει αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας και, όπως φαίνεται, στο στόχαστρο αγνώστων.

Μιλώντας στο stonisi.gr, ο κ. Ψυρούκης δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος, τονίζοντας ότι ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Όπως ανέφερε, αυτή είναι η τρίτη φορά που δέχεται επίθεση, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, δείχνει πως οι δράστες γίνονται ολοένα και πιο απειλητικοί.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα αίτια της φωτιάς και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Παράλληλα, ερευνάται πιθανή σύνδεση με τα προηγούμενα περιστατικά φθοράς του οχήματός του.