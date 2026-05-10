Ο Λιονέλ Μέσι αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ, δηλώνοντας πως ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα είναι ο ποδοσφαιριστής που του θυμίζει περισσότερο τον ίδιο σε μικρή ηλικία.

Κατά τη διάρκεια διαφημιστικής εκδήλωσης της Adidas, ο Αργεντινός σούπερ σταρ αναφέρθηκε στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και ξεχώρισε τον 18χρονο εξτρέμ των «μπλαουγκράνα».

«Υπάρχει μια νέα γενιά παικτών με τεράστιο ταλέντο, όμως αν πρέπει να επιλέξω έναν, λόγω ηλικίας και μέλλοντος, αυτός είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Για μένα είναι ο καλύτερος και μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

Τα λόγια του Αργεντινού προκάλεσαν αίσθηση στον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς σπάνια συγκρίνει δημόσια νεαρούς ποδοσφαιριστές με τον ίδιο.

Ο Γιαμάλ θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης, έχοντας καταρρίψει σειρά ηλικιακών ρεκόρ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, ενώ πολλοί βλέπουν στο πρόσωπό του τον επόμενο μεγάλο σταρ του συλλόγου.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα