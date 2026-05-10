Λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ του Σαββάτου οι 80.000 θεατές άρχισαν να βγαίνουν και να πλημμυρίζουν τους γύρω δρόμους, με την αδρεναλίνη ακόμα στα ύψη, αλλά και με ανάμικτες εντυπώσεις στις αποσκευές τους.

«Ήταν εμπειρία ζωής»

«Ήταν η πρώτη μου φορά που έρχομαι στους Metallica και είμαι από μικρός φαν» δήλωσε ένας άνδρας βγαίνοντας από το στάδιο, εμφανώς συγκινημένος. «Πραγματικά ήταν μια εμπειρία ζωής για μένα» συμπλήρωσε, εκφράζοντας όμως μια μικρή μεταμέλεια: «Το μόνο που μετανιώνω είναι ότι θα ήθελα να είχα πάει πιο κοντά, να είχα βρει ένα εισιτήριο στην πίστα γιατί ήμασταν αρκετά μακριά».

«Πολύ λίγη η εμφάνιση για 150 ευρώ»

Στον αντίποδα, ένας άλλος φίλος του συγκροτήματος εμφανίστηκε αρκετά πιο επικριτικός για το θέαμα που παρακολούθησε. «Μέτρια συναυλία, χάνανε νότες και το εισιτήριο ήταν πολύ ακριβό» τόνισε με έμφαση. «Δεν γίνεται κάποιος που πληρώνει 150 ευρώ να βλέπει μιάμιση ώρα show, χωρίς μάλιστα encore και χωρίς να παίζουν τα παλιά τους τραγούδια» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως σε σύγκριση με το παρελθόν η εμφάνισή τους ήταν «πολύ λίγη».

Τον προβληματισμό για το οικονομικό σκέλος μοιράστηκε και ένας νεαρός θεατής, ο οποίος στάθηκε στο κόστος της διοργάνωσης. «Μου φάνηκε πολύ ωραία η εμπειρία» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει αμέσως μετά: «Μόνο ένα πράγμα με χάλασε, η τιμή για το δεύτερο εισιτήριο».

Το «μουδιασμένο» κοινό

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε κάποιους η στάση του κόσμου μετά τη λήξη του προγράμματος. «Το κοινό δεν ήταν αντιπροσωπευτικό γιατί δεν φωνάζανε καν για encore» δήλωσε μια γυναίκα που βρέθηκε στις κερκίδες του ΟΑΚΑ. «Με το που τελείωσαν οι Metallica, οι περισσότεροι απλά φύγανε. Τι κοινό ήταν αυτό;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

«Έγινε χαμός, τα δώσανε όλα και οι Metallica και εμείς»

Ωστόσο, για όσους βρέθηκαν στην καρδιά της αρένας, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. «Ήμουν πρώτη θέση πίστα και έγινε χαμός, το κοινό και η ατμόσφαιρα ήταν μοναδικά» περιέγραψε ένας άλλος οπαδός. «Τα δώσανε όλα επί σκηνής, τα δώσαμε κι εμείς όλα από κάτω. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα περίεργο περιστατικό ή λιποθυμία» κατέληξε ικανοποιημένος.

Τέλος, ένας ακόμη θεατής στάθηκε στην ποιότητα της παραγωγής και το setlist της βραδιάς. «Πολύ ωραίος ήχος και πολύ ωραίος ο κόσμος, περάσαμε τέλεια. Για να πω την αλήθεια, περίμενα ότι δεν θα έπαιζαν το Nothing Else Matters, αλλά ευτυχώς το ακούσαμε κι αυτό για άλλη μια φορά. Ήταν όλα τέλεια!» σημείωσε.