Τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της δημοσίευσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, τονίζοντας ότι ο ρόλος αυτός είναι ο πιο σημαντικός στη ζωή της.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Κυριακή 10 Μαΐου, μια σειρά από στιγμιότυπα που καλύπτουν την πορεία του Ρόναν από την παιδική του ηλικία έως σήμερα. Στις φωτογραφίες φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της, ενώ σε άλλες οι δυο τους απολαμβάνουν στιγμές στην παραλία.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε: «Η μητρότητα είναι ο πιο σημαντικός και πιο ανταποδοτικός ρόλος που θα έχω ποτέ. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι η μαμά σου, Ρόναν. Σε ευχαριστώ που κάνεις τη ζωή πιο φωτεινή, πιο γλυκιά και πιο ουσιαστική κάθε μέρα. Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας σε όλες τις υπέροχες μαμάδες εκεί έξω».