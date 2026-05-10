Η Λίβερπουλ φέρεται να εξετάζει ήδη τις επιλογές της για τον πάγκο της επόμενης σεζόν, με το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Ο Άρνε Σλοτ διανύει μια δύσκολη χρονιά στο Άνφιλντ, με τη φετινή πορεία των «Reds» να έχει προκαλέσει προβληματισμό τόσο στη διοίκηση όσο και στους φιλάθλους της ομάδας.

Έτσι, τα σενάρια για πιθανή αλλαγή στην τεχνική ηγεσία έχουν αρχίσει να πληθαίνουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «AS», άνθρωποι της Λίβερπουλ πραγματοποίησαν διερευνητική επαφή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά και την παρουσία του Αλόνσο στον πάγκο των Μαδριλένων.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Liverpool have called Real Madrid to ask about their opinion and what happened with Xabi Alonso in Madrid. They have doubts on potentially appointing him for next season, hence the call. — @diarioas pic.twitter.com/WPQ9BuFxlN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 10, 2026

Όπως τονίζεται, δεν υπήρξε κάποια επίσημη διαπραγμάτευση, αλλά περισσότερο μια διαδικασία αξιολόγησης, καθώς ο αγγλικός σύλλογος εξετάζει προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές πριν πάρει οριστικές αποφάσεις.

Ο Ισπανός τεχνικός παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στο «Άνφιλντ», έχοντας συνδέσει το όνομά του με τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Champions League το 2005 ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ.