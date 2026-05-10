Ο Μάιος είναι μήνας διπλής όψης για την Αμαλίας: από τη μια, τα νούμερα των δημοσκοπήσεων δείχνουν πως τα ποσοστά της δυνητικής ψήφου για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανεβαίνουν, πράγμα που σημαίνει πως το ενδιαφέρον γύρω από το εγχείρημα αυξάνεται. Από την άλλη, η δυνητική ψήφος δεν είναι πρόθεση ψήφου – και όσο το κόμμα δεν είναι ούτε οργανωτικά έτοιμο, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πού ακριβώς θα «σκοράρει». Παράλληλα, οι Δευτέρες έχουν τον αντίκτυπο ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ που υπενθυμίζει τα πεπραγμένα του 2015, όμως ο πρώην πρωθυπουργός έχει αρχίσει να πυκνώνει τις παρεμβάσεις του για το μέλλον, όπως αυτή για την ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας και να «χτυπάει» την κυβέρνηση για το παρόν.

Κινούν το κόμμα

Σε επίπεδο οργανωτικό, υπάρχει μια στενή ομάδα συνεργατών που προετοιμάζεται. Πέρα από το δίδυμο του Μιχάλη Καλογήρου και της Γιάννας Πεππέ, που βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού, στην εξίσωση της καθημερινής διεργασίας υπάρχει επίσης ο «οργανωτικός» Γιώργος Βασιλειάδης, που έχει αναλάβει και τις επαφές με πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τη βάση του κόμματος και η Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία έχει αναλάβει υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο Ινστιτούτο «Αλέξης Τσίπρας» και δεν αποκλείεται να προορίζεται για έναν πιο επίσημο ρόλο στην επικοινωνία, όταν πλέον ανακοινωθεί το κόμμα – το οποίο έτσι κι αλλιώς αναμένεται το επόμενο διάστημα, με νωρίτερο χρονικό ορόσημο τον Ιούνιο. Στην επικοινωνία συμβουλεύουν επίσης ο Νίκος Μαραντζίδης, ενώ πρόσωπο που δεν λείπει από την ομάδα που ετοιμάζει το νέο κόμμα είναι και ο Θανάσης Καρτερός.

Παρότι στον στενό κύκλο των επαφών του Τσίπρα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, και πρόσωπα που ακόμα και σήμερα βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της ειδικής αυτής συνθήκης δεν έχουν τον ρόλο που θα είχαν ή ενδεχομένως θα αποκτήσουν, όταν οριστικοποιηθεί η ρευστή κατάσταση που επικρατεί πέριξ της Κουμουνδούρου.

Ως εκ τούτου, η ανθρωπογεωγραφία στην Αμαλίας περιορίζεται, σε καθημερινή βάση, σε πρόσωπα χωρίς άλλες, πολιτικές και μη, δεσμεύσεις. Στην εξωτερική πολιτική, για παράδειγμα, συμβουλεύει πλέον ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ενώ δικό τους ρόλο, σε επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο, έχουν οι δύο βασικές συντονίστριες του ΙΝΑΤ, η Ευγενία Φωτονιάτα και η Δώρα Κοτσακά. Ως πρόσωπο που θεωρήθηκε σοσιαλδημοκρατική μεταγραφή, ο Γιώργος Σιακαντάρης ήταν ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας που είχε την επιμέλεια του Μανιφέστου που δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα – δεν είναι λίγα και τα πρόσωπα με πράσινη χροιά που έχουν προσεγγιστεί για να γίνει εμφανές το εύρος της προσπάθειας (κάποιοι, όπως ο Αντώνης Σαουλίδηςκάποιοι άλλοι, όπως η Αννα Παπαδοπούλου, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις όπως αυτή της Δευτέρας για την «Κυβερνώσα Αριστερά» στο Χαλάνδρι) όχι όμως ο Χάρη Καστανίδης (κάτι που και ο ίδιος ξεκαθάρισε).