Σοβαρές νομικές ενστάσεις για τη διάταξη με την οποία απορρίφθηκε η ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο, διατύπωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο 2ο Συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι», που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ επικαλέστηκε το άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υποστήριξε ότι αρκεί να «αναφαίνονται» νέα στοιχεία ή περιστατικά για να δικαιολογείται επανεξέταση της υπόθεσης, χωρίς να απαιτείται να έχουν ήδη αποδειχθεί.

Τόνισε ακόμη πως το ποινικό ακροατήριο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο ανάδειξης νέων στοιχείων και επισήμανε ότι τα πρακτικά και το αποδεικτικό υλικό της δίκης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου συγκροτούν έναν νέο, πληρέστερο φάκελο.

«Δεν έχουν αναφανεί στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία και δεν γίνεται επίκληση αυτών από έχοντες έννομο συμφέρον, οι οποίοι μπορούν να είναι εγκαλούντες;» διερωτήθηκε ο κ. Βενιζέλος. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι υπήρχε επαρκής βάση ώστε να διαταχθεί περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση.

Αιχμές για την εφαρμογή των διατάξεων

Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε στο ζήτημα της εξαίρεσης του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. «Πιο πολύ με προβλημάτισε το πώς ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τα άρθρα 14 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τους λόγους εξαίρεσης και για την υποχρέωση δήλωσης αποχής των δικαστικών προσώπων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η δοκιμασία του κράτους δικαίου αφορά πρωτίστως τη δικαστική εξουσία. Τόνισε ότι οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν να ενεργούν με θεσμική ουδετερότητα, πλήρη αιτιολόγηση και ουσιαστικό σεβασμό στις δικονομικές εγγυήσεις.

Τιμητική διάκριση

Στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου με τίτλο «Επίκαιρα Ζητήματα Ειδικών Ποινικών Νόμων: Προκλήσεις για το Κράτος Δικαίου», που διεξάγεται στην αίθουσα της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, απονεμήθηκε στον κ. Βενιζέλο τιμητική πλακέτα. Την απονομή πραγματοποίησε ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Ιδρύματος, Π. Γκλαβίνης, για τη συνολική προσφορά του στη νομική επιστήμη, τον συνταγματικό διάλογο και τους δημοκρατικούς θεσμούς.