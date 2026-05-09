Η ανακάλυψη ενός μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας σε μια δυσπρόσιτη σπηλιά στον Κάβο Δουκάτο της Λευκάδας έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στους επιτελείς της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του ΓΕΕΘΑ, καθώς μετατρέπει το Ιόνιο Πέλαγος σε πεδίο δράσης ασύμμετρων απειλών.

Το σκάφος, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως ουκρανικής κατασκευής τύπου Magura V5, βρέθηκε με τη μηχανή του σε λειτουργία και πλήρες φορτίο εκρηκτικών, γεγονός που αποδεικνύει ότι βρισκόταν σε ενεργή επιχειρησιακή κατάσταση λίγες μόλις ώρες πριν τον εντοπισμό του.

Αίνιγμα

Παρά το γεγονός ότι οι χειρόγραφες σημειώσεις και οι οδηγίες χρήσης που βρέθηκαν πάνω στο drone είναι γραμμένες στην ουκρανική γλώσσα, ο επίσημος ιδιοκτήτης παραμένει επισήμως αίνιγμα.

Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το σενάριο το drone να μεταφέρθηκε κρυφά από κάποιο «μητρικό πλοίο», όπως ένα εμπορικό σκάφος ή μια θαλαμηγό, και να αφέθηκε στη σπηλιά της Λευκάδας η οποία λειτούργησε ως κρησφύγετο αναμονής (loitering).

Η πιθανότητα χρήσης τέτοιων μέσων εναντίον των ελληνικών φρεγατών αποτελεί ένα σενάριο που απασχολεί σοβαρά – και από πριν – το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή σιλουέτα του Magura το καθιστά σχεδόν αόρατο στα συμβατικά ραντάρ, ειδικά σε κατάσταση έντονου κυματισμού.

Ωστόσο, οι ελληνικές μονάδες επιφανείας, όπως οι φρεγάτες κλάσης ΜΕΚΟ και οι νέες Belharra, διαθέτουν – κατά αρμοδίους – προηγμένα επίπεδα άμυνας.

Τοίχος πυρός

Συγκεκριμένα, τα συστήματα εγγύς προστασίας (CIWS) τύπου Phalanx είναι σχεδιασμένα να δημιουργούν έναν «τοίχο πυρός» ικανό να εξουδετερώσει τέτοιους στόχους σε δευτερόλεπτα, ενώ οι ψηφιακοί αισθητήρες και οι θερμικές κάμερες επιτρέπουν τον εντοπισμό τους ακόμη και τη νύχτα.

Παράλληλα, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που φέρουν τα ελληνικά πλοία μπορούν να πραγματοποιήσουν παρεμβολές (jamming) στις δορυφορικές συνδέσεις τύπου Starlink που χρησιμοποιούν αυτά τα drones, κόβοντας τη γέφυρα επικοινωνίας με τον χειριστή τους και καθιστώντας τα πρακτικά ακυβέρνητα.

Η παρουσία ενός οπλισμένου σκάφους καμικάζι σε ελληνικά χωρικά ύδατα υποδηλώνει μια νέα πραγματικότητα όπου η ασφάλεια των πολεμικών μας πλοίων δοκιμάζεται από φθηνά αλλά θανατηφόρα τεχνολογικά μέσα που απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση.

Η επικρατέστερη θεωρία

Η επικρατέστερη πάντως ανάλυση θέλει τον πραγματικό στόχο της επιχείρησης να είναι ο «σκιώδης στόλος» των ρωσικών δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από το Ιόνιο και το Λακωνικό Κόλπο.

Εφόσν είχε επιλεγεί η Λευκάδα ως βάση εξόρμησης, τεκμαίρεται η υπόθεση ότι οι χειριστές του drone επεδίωκαν να χτυπήσουν στην καρδιά των ενεργειακών διαδρομών της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας την ελληνική ακτογραμμή ως κάλυψη.

Η ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποίησαν οι ειδικοί του Πολεμικού Ναυτικού στον Αστακό έκλεισε το πρώτο κεφάλαιο της υπόθεσης, αλλά άφησε ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για την τρωτότητα των θαλάσσιων συνόρων μας σε έναν πόλεμο που πλέον διεξάγεται και με τηλεχειριστήριο.