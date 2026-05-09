Ο Ολυμπιακός επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό του απέναντι στον ΝΟ Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο Πειραιά και επικράτησε με άνεση 20-10, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Water Polo League.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το αήττητο σερί τους και απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό, με τη δεύτερη αναμέτρηση να διεξάγεται στις 16 Μαΐου στον Λαιμό. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει στις 23 Μαΐου στον Πειραιά.

Εξέλιξη αγώνα

Η ομάδα του Πειραιά μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, με τους Παπαναστασίου και Γενηδουνιά να δίνουν προβάδισμα 2-0, ενώ ο Ζάλανκι διαμόρφωσε το 6-3 του πρώτου οκταλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας στο 11-5 πριν την ανάπαυλα, με τη Βουλιαγμένη να αδυνατεί να ακολουθήσει επιθετικά και αμυντικά.

Στο τρίτο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι το +8 με τέρμα του Φουντούλη για το 16-8, ενώ στην τελευταία περίοδο διατήρησαν τον πλήρη έλεγχο και «σφράγισαν» τη νίκη με το τελικό 20-10.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 11-5, 16-8, 20-10.