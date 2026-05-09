Η ΑΕΛ και ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League.

Ένα αποτέλεσμα, που δεν βολεύει τους «βυσσινί», καθώς παρέμειναν στην τελευταία θέση με 26 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες βρίσκονται πλέον έναν βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη αξιοποιώντας την ήττα του Πανσερραϊκού.

Ο Αστέρας προηγήθηκε στο 19’ με τον Μακέντα και η ΑΕΛ ισοφάρισε στο 38’ με τον Πασά.

To ματς

Η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, όμως ο Αστέρας Τρίπολης ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 19’. Ο Μπαρτόλο συνεργάστηκε με τον Αλμύρα, εκείνος βρήκε τον Μακέντα και ο Ιταλός φορ έκανε το 0-1, με το γκολ να μετρά κανονικά μετά τον έλεγχο του VAR για πιθανό οφσάιντ.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 38’, όταν ο Πασάς με κεφαλιά, έπειτα από προσπάθεια του Σαγκάλ, έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Στο δεύτερο μέρος, ο Ευαγγέλου υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Αστέρα σε μαρκάρισμα πάνω στον Μπαρτόλο, όμως μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του.

Στο 85’ ο Βενετικίδης πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση σε προσπάθεια του Μπαρτόλο, κρατώντας το 1-1. Από τον πάγκο της ΑΕΛ απουσίαζε ο Φέστα, λόγω αποβολής στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.