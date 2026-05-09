Σε μια προσπάθεια για Πλήρη και Μέγιστη Διαφάνεια, ήταν Τιμή μου να δώσω εντολή στην Κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με την Εξωγήινη Ζωή, τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP) και Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO»), έγραψε χθες στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ έδινε στη δημοσιότητα τα πρώτα σχετικά και μέχρι χθες απόρρητα αρχεία του Πενταγώνου, του FBI, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της NASA. Περισσότεροι από 160, οι φάκελοι αυτοί περιέχουν αναφορές για «φωτεινές σφαίρες», «άγνωστα αντικείμενα»και περίεργα συμβάντα. Ενας που χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 1947 περιέχει σειρά αναφορών για «ιπτάμενους δίσκους».

ΠΕΝΤΕ ΘΕΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Πέντε πρόσφατα αρχεία αφορούν την Ελλάδα, με περιγραφές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από αμερικανούς πιλότους πάνω από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι τρεις αναφορές είναι τον Οκτώβριο του 2023 – την 1η, 27η και 29η εκείνου του μηνός – και άλλες δύο την 1η και 25η Ιανουαρίου 2024. Στην τελευταία επισημαίνεται ότι «ένας χειριστής του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι παρατήρησε ένα UAP, εκτιμώντας την ταχύτητά του έως “περίπου

434 κόμβους (499 μίλια/ώρα)”.

Ο παρατηρητής περιέγραψε το UAP ως διαμαντόσχημο, με μια μη ελισσόμενη προεξοχή στο κάτω μέρος», αναφέρεται στο συγκεκριμένο αρχείο. «Σημείωσε ότι το UAP ήταν ορατό μόνο μέσω ενός ενσωματωμένου αισθητήρα βραχέων υπέρυθρων κυμάτων (SWIR)»,προστίθεται στο κείμενο. «Επίσης ανέφερε ότι το περιστατικό διήρκεσε περίπου δύο λεπτά». Επισημαίνεται πάντως ότι οι αναφορές «δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως οριστική ένδειξη παρουσίας ή απουσίας οποιωνδήποτε εγγενών χαρακτηριστικών ή επιδόσεων του αντικειμένου». Ανάλογες είναι οι περιγραφές και στα υπόλοιπα τέσσερα αρχεία που αφορούν τη χώρα μας.

ΑΙ «ΑΓΝΩΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

Συμπεριλαμβάνονται στην «πρώτη δόση των αρχείων UFO/UAP για επανεξέταση και μελέτη από το κοινό», όπως σημείωσε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. «Τα έγγραφα αυτά, που είχαν χαρακτηριστεί αμυντικά απόρρητα, τροφοδότησαν για μεγάλο διάστημα, αδικαιολόγητα, εικασίες και είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να μπορέσει να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση», σχολίασε ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Ενδεικτικά, στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία υπάρχει μια φωτογραφία«αγνώστων φαινομένων» που τραβήχτηκε από την επιφάνεια της Σελήνης κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 12 το 1969 και μια περιγραφή από το πλήρωμα του Apollo 17 για άγνωστα αντικείμενα που φαίνονται από το φεγγάρι, το 1972.

Σε άλλο έγγραφο καταγράφονται οι μαρτυρίες κυβερνητικών υπαλλήλων στις ΗΠΑ, που ανέφεραν, ξεχωριστά, «πολλά αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα» το 2023. Τρεις ομάδες ομοσπονδιακών αστυνομικών περιέγραψαν «πορτοκαλί σφαίρες στον ουρανό» από τις οποίες έβγαιναν ή εκτοξεύονταν μικρότερες, κόκκινες «σφαίρες». Σε άλλη περίπτωση, δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες περιέγραψαν έναν πορτοκαλοκόκκινο κύκλο, που τέμνεται από μια κίτρινη γραμμή, σαν «το μάτι του Σαουρόν από τον Αρχοντα των Δαχτυλιδιών». «Η αξιοπιστία των μαρτύρων, καθώς και ο δυνητικά ανώμαλος χαρακτήρας των ίδιων των γεγονότων», επισημαίνεται στο εν λόγω αρχείο, «καθιστά αυτήν την έκθεση μια από τις πιο πειστικές, μεταξύ εκείνων που έχει επί του παρόντος στην κατοχή του το AARO», δηλαδή το γραφείο του Πενταγώνου που έχει την αρμοδιότητα να ερευνά τέτοια φαινόμενα.

ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ UFO-UAP

Το αμερικανικό υπουργείο Αμυνας εργαζόταν για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με UFO-UAP εδώ και χρόνια και το Κογκρέσο ίδρυσε το 2022 ειδικό γραφείο. Η πρώτη του έκθεση, το 2024, αποκάλυψε εκατοντάδες νέα συμβάντα UAP, αλλά δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ποτέ τη θέαση εξωγήινης τεχνολογίας. Ο Τραμπ προανήγγειλε τον περασμένο Φεβρουάριο τον αποχαρακτηρισμό σχετικών αρχείων, επικρίνοντας τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ

Ομπάμα ότι δημοσιοποίησε «απόρρητες πληροφορίες» για τους εξωγήινους, όταν λίγες ημέρες νωρίτερα είχε μιλήσει σε συνέντευξή του για την ύπαρξη εξωγήινων: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Τότε, ο Ομπάμα είχε διευκρινίσει ότι «οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες», αλλά «κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου δεν είδα καμία απόδειξη ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας».

Μία ημέρα πριν από τη χθεσινή δημοσιοποίηση, με χιουμοριστική διάθεση, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε «υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή».

Η κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ έγινε δεκτή με ανάμεικτες αντιδράσεις. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές χαιρέτισαν τον αποχαρακτηρισμό αρχείων. Επικριτές του, ωστόσο,κάνουν λόγο για αντιπερισπασμό από τον αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν και το σκάνδαλο Επστιν. Ο ίδιος ο Τραμπ μιλάει για διαφάνεια, σε αντίθεση με «προηγούμενες κυβερνήσεις». «Με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους “ΤΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;”» έγραψε στη χθεσινή ανάρτησή του. «Διασκεδάστε και απολαύστε!».