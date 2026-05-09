Ο κεντροδεξιός ηγέτης Πίτερ Μαγιάρ ορκίστηκε σήμερα πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του με δέσμευση για πολιτική και κοινωνική αλλαγή.
Η τελετή ορκωμοσίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας πολιτικής περιόδου για τη χώρα, έπειτα από χρόνια οικονομικής σταθερότητας αλλά και έντονων πολιτικών εντάσεων υπό τον προκάτοχό του, Βίκτορ Όρμπαν.
Ο Μαγιάρ έχει υποσχεθεί να προωθήσει μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσει τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση, επιδιώκοντας παράλληλα την αποκατάσταση των σχέσεων της Ουγγαρίας με τους ευρωπαίους εταίρους της.
Péter Madyar, Macaristan Başbakanı olarak yemin ederek göreve başladı.. pic.twitter.com/btRLOfbQUO
— Journalist_cuneyt (@Journalistcnyt) May 9, 2026
