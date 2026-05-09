Οταν ο καγκελάριος Κόνραντ Αντενάουερ επισκέφθηκε επίσημα την Ελλάδα τον Μάρτιο του 1954, έμεινε οκτώ ημέρες, το ίδιο και ο πρόεδρος, Τέοντορ Χόις, τον Μάιο του 1956. Σήμερα, στους «ταχείς» ρυθμούς μας, αυτή η πολυτέλεια είναι αδιανόητη. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, για παράδειγμα, είχε μόλις οκτώ ώρες για την πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα. Τι μπορεί να πετύχει κανείς σε οκτώ ώρες; Πάρα πολλά, για να τεθούν οι διμερείς σχέσεις σε μια εντελώς νέα βάση.

Οι ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών συναντώνται κάθε τέσσερις εβδομάδες στις Βρυξέλλες, συντονίζουν τις θέσεις τους, τις συζητούν μία φορά τον μήνα. Δεν αρκεί αυτό; Οχι: οι στενές, διμερείς σχέσεις σφυρηλατούνται μέσω προσωπικής φιλίας και επισκέψεων στο «σπίτι» του καθενός. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ήρθε στο Βερολίνο στις 17 Μαρτίου και στις 15 Απριλίου, και τώρα, στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ανταπέδωσε την επίσκεψη. Οπως ακριβώς η σχέση μεταξύ του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι στενή και προσωπική, έτσι και η σχέση μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών στηρίζεται σε στενή σχέση εμπιστοσύνης.

Στο επίκεντρο αυτής της επίσκεψης, εκτός από τις τρέχουσες κοινές προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής, ήταν ιδιαίτερη επιθυμία και των δύο υπουργών Εξωτερικών να αναβαθμίσουν τις διμερείς σχέσεις σε ένα νέο στρατηγικό επίπεδο. Στην κοινή δήλωσή τους δίνουν το εναρκτήριο λάκτισμα για την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης ατζέντας για μια εταιρική σχέση στρατηγικής συνεργασίας.

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επιθυμεί τον στενότερο συντονισμό και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών με τον εταίρο-Ελλάδα, που γίνεται όλο και σημαντικότερος για μας: ως στενός φίλος στην ΕΕ, ως βασικός εγγυητής της ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως γεφυροποιός στην Ανατολική Μεσόγειο και ως δυναμικός, οικονομικός εταίρος.

Το πρώτο Σχέδιο Δράσης του 2016 ανάγεται σε μια δύσκολη περίοδο αναταράξεων, την οποία μπορούμε τώρα να επανεξετάσουμε, κυρίως μέσα από σειρές ντοκιμαντέρ. Στην Ελλάδα και στη Γερμανία μεσολάβησαν πολλά τα τελευταία δέκα χρόνια: μόνο ένας στους δέκα Γερμανούς συνεχίζει να συνδέει την Ελλάδα με την οικονομική κρίση, για τους περισσότερους η Ελλάδα είναι ένας υπέροχος προορισμός διακοπών και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ευρωζώνη.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις «people-to-people» έχουν επίσης ενισχυθεί: στη Γερμανία ζει η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική διασπορά στον κόσμο και με έξι εκατομμύρια τουρίστες οι Γερμανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων τουριστών που επισκέπτεται την Ελλάδα. Με το Ελληνο-Γερμανικό Ιδρυμα Νεολαίας, στο οποίο συμμετέχουν και οι δύο χώρες, εμβαθύνουμε με επιτυχία τους αμοιβαίους δεσμούς ιδίως της νεότερης γενιάς.

Αλλά έκτοτε άλλαξε κυρίως ο κόσμος γύρω μας! Εγινε μεγαλύτερη η ανάγκη συντονισμού μεταξύ μας σε βασικά ζητήματα και στην κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων στην Ευρώπη. Με σχεδόν κανέναν άλλο ευρωπαίο εταίρο δεν έχουμε μεγαλύτερη σύμπνοια σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και, ενόψει της επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η μακροχρόνια δέσμευσή μας σε ζητήματα διεύρυνσης θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αυτή η στενή συνεργασία εμπιστοσύνης απαιτεί ένα νέο Σχέδιο Δράσης. Θα ξεκινήσουμε την επιχειρησιακή υλοποίηση αυτού του νέου ολοκληρωμένου σχεδίου σύντομα στο πλαίσιο μιας συνάντησης των υφυπουργών.

Σύμφωνοι, οκτώ ώρες δεν είναι πολύς χρόνος. Αλλά εκτός από τις σημαντικές συνομιλίες εμπιστοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Εξωτερικών, την απόκτηση εικόνας για το ελληνικό επιχειρείν, βρέθηκε ακόμα χρόνος για την καλύτερη τυρόπιτα κουρού της Αθήνας, μια ματιά στους περήφανους Ευζώνους και μια ιδιωτική στιγμή με τον «πρώτο σκύλο» Peanut: όλα τα παραπάνω αποτελούν μια καλή αρχή για την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων.

Ο Αντρέας Κιντλ είναι πρεσβευτής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα