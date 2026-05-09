Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε νωρίς και το Masters της Ρώμης, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από τον Τόμας Μάχατς στην πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στον Τσέχο τενίστα, που επικράτησε με 6-4, 7-6(4).

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο Roland Garros, ο Τσιτσιπάς αποφάσισε να προσθέσει ακόμη ένα τουρνουά στο πρόγραμμά του, δηλώνοντας συμμετοχή στη Γενεύη μέσω wild card. Στόχος του είναι να αποκτήσει περισσότερα παιχνίδια και καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό στο χώμα, έπειτα από τις συνεχόμενες πρόωρες αποχωρήσεις του στα τελευταία τουρνουά.

Η παρουσία του στη Γενεύη θα είναι η πρώτη στην καριέρα του, με το ταμπλό να περιλαμβάνει δυνατούς αντιπάλους, όπως οι Τέιλορ Φριτζ, Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Κάσπερ Ρουντ, τους οποίους ενδέχεται να συναντήσει στη διαδρομή του προς τη διάκριση.