Η Κηφισιά κατάφερε να πετύχει σπουδαία ανατροπή και να φύγει με το «διπλό» από τις Σέρρες, επικρατώντας με 2-1 για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League.

Aυτό το αποτέλεσμα μειώνει τις ελπίδες παραμονής για τα «Λιοντάρια», που βρίσκονται στην 13η θέση με 28 βαθμούς και περιμένουν το αποτέλεσμα στον αγώνα ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης. Από την άλλη, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πέτυχε δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας τρίποντο μετά το (1-0) στο Αγρίνιο και εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημα, με τον Πανσερραϊκό να πλησιάζει το γκολ στο 11’. Αρχικά ο Καρέλης δεν κατάφερε να σκοράρει μετά από γύρισμα του Ίβαν, ενώ λίγο αργότερα ο Ραμίρεζ έκανε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του ίδιου παίκτη.

Η Κηφισιά απάντησε με ευκαιρίες των Χριστόπουλου και Μπένι, όμως ο Τιναλίνι κράτησε το μηδέν. Τελικά, στο 28’, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, όταν ο Ριέρα σέρβιρε στον Ίβαν, που πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος, οι αλλαγές του Λέτο βοήθησαν την Κηφισιά να ανεβάσει την απόδοσή της. Μετά τις πρώτες προειδοποιήσεις, ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε στο 63’ με κοντινή προβολή έπειτα από σέντρα του Κονατέ.

Η ομάδα των βορείων προαστίων συνέχισε να πιέζει και στο 85’ ολοκλήρωσε την ανατροπή, με τον Μπένι να σκοράρει με όμορφο τελείωμα μετά από αντεπίθεση και πάσα του Θεοδωρίδη. Στις καθυστερήσεις ο Καρέλης είχε την τελευταία ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στο σκορ.