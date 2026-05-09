Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Κηφισιά στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League.

Τα «λιοντάρια» άνοιξαν το σκορ στο 28’, όταν ο Ιβάν εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ριέρα και έκανε το 1-0, ενώ ο Θεοδωρίδης έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η Κηφισιά προχώρησε σε ανάρτηση μέσω των επίσημων social media της ΠΑΕ, αφήνοντας αιχμές για τη διαιτησία του Γιάννη Παπαδόπουλου, με μια αρκετά αινιγματική αναφορά σε συνονόματό του.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κηφισιά:

«Ουδεμία έκπληξη…

Ο γνωστός και μη εξαιρετέος επί σειρά ετών συνονόματος…

Τα κάνει όλα και συμφέρει……»