Η Βρετανία ανακοίνωσε την ανάπτυξη του πολεμικού πλοίου HMS Dragon στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη πολυεθνική αποστολή που θα στοχεύει στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το HMS Dragon, αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας, είχε προηγουμένως αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο τον Μάρτιο, λίγο μετά την έναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Τότε είχε συνδράμει στην άμυνα της Κύπρου, ενισχύοντας τη βρετανική παρουσία στην περιοχή.

Η νέα αποστολή του αντιτορπιλικού στη Μέση Ανατολή έρχεται μετά την απόφαση της Γαλλίας να αναπτύξει την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου της Charles de Gaulle στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας. Οι δύο χώρες συνεργάζονται σε κοινό αμυντικό σχέδιο, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον θαλάσσιο εμπορικό διάδρομο και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.