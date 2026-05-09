Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο διαπραγματεύσεων, την ώρα που μια μικρή αλλά ισχυρή σκληροπυρηνική φατρία στο εσωτερικό της Τεχεράνης επιχειρεί να υπονομεύσει κάθε πιθανότητα συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN. Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί βαθιών διαιρέσεων στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ομάδα συμμερίζεται την άποψη του Τραμπ ότι η συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν λανθασμένη – αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Οι θέσεις της είναι τόσο εχθρικές προς τη Δύση, ακόμη και για τα δεδομένα των συντηρητικών σκληροπυρηνικών του Ιράν, ώστε οι προσπάθειες του καθεστώτος να την κατευνάσει έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής

Την ώρα που οι νέοι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας επιχειρούν να προβάλουν εικόνα ενότητας απέναντι στη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ το καθεστώς, η υπερσυντηρητική ομάδα εντείνει τις παρεμβάσεις της στα μέσα ενημέρωσης, στη Βουλή και στους δρόμους, προβάλλοντας την άποψη ότι μόνο με την ήττα των ΗΠΑ μπορεί το Ιράν να εξασφαλίσει ευνοϊκή συμφωνία.

Η οργάνωση είναι γνωστή ως «Jebhe-ye Paydari» ή «Μέτωπο Αντοχής». Τα μέλη της αυτοαποκαλούνται «Υπερεπαναστάτες», θεωρώντας εαυτούς θεματοφύλακες των αξιών της επανάστασης του 1979, η οποία ανέτρεψε τον φιλοδυτικό Σάχη και εγκαθίδρυσε αυταρχικό καθεστώς βασισμένο στη σιιτική ισλαμική ιδεολογία.

«Βλέπουν την αντίσταση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ως αιώνιο αγώνα», δήλωσε ο Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλιστικών Υποθέσεων.

Εσωτερικές ισορροπίες μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη

Η ανάδειξη του Μετώπου Αντοχής ως μιας από τις πιο ηχηρές φωνές κατά της προσέγγισης με τις ΗΠΑ αποκαλύπτει τις εσωτερικές συγκρούσεις που διαμορφώνουν το μετα-Αλί Χαμενεΐ Ιράν. Ο πρώην ανώτατος ηγέτης σκοτώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου, και η έκβαση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να καθορίσει ποια πολιτική δύναμη θα επικρατήσει στη νέα φάση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τον τελευταίο μήνα, Ιρανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να ισορροπήσουν τις συνομιλίες με τον Τραμπ και τις πιέσεις των εσωτερικών φατριών, μεταξύ αυτών και του Μετώπου Αντοχής. Η συμμετοχή μελών του στις διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Πακιστάν θεωρήθηκε ένδειξη προσπάθειας για εσωτερική συνοχή.

Ωστόσο, η ομάδα έχει εντείνει τις επικρίσεις της προς τους διαπραγματευτές, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, οδήγησε τον Τραμπ να χαρακτηρίσει την ιρανική ηγεσία «διχασμένη» και «αποδιοργανωμένη».

Κατηγορίες για «προδοσία» και εσωτερικό ρήγμα

Οι δηλώσεις του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ περί ενότητας δεν στάθηκαν ικανές να ανακόψουν τη ρητορική του Μετώπου Αντοχής, που κατηγορεί τους διαπραγματευτές για έλλειψη πίστης στο καθεστώς και για παραβίαση των «κόκκινων γραμμών» στις συνομιλίες, όπως η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σε άρθρο του φιλομετωπικού ιστότοπου Raja News, σημειώνεται: «Κατάλαβαν (οι ΗΠΑ) ότι ακόμη κι αν μαρτυρήσουν τον Ιμάμη μας (Αλί Χαμενεΐ), υπάρχουν εδώ ομάδες πρόθυμες να διαπραγματευτούν και να χαμογελούν στους δολοφόνους του».

Η φατρία θεωρείται τόσο ριζοσπαστική που ακόμη και συντηρητικοί κύκλοι την αντιμετωπίζουν ως περιθωριακή. Ωστόσο, διαθέτει επιρροή στα μέσα ενημέρωσης, στην πολιτική σκηνή και στους θρησκευτικούς θεσμούς. Ενδεικτικά, ο πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Σαΐντ Τζαλίλι συγκέντρωσε 13 εκατομμύρια ψήφους στις εκλογές του 2021, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, ενώ ο αδελφός του, Βαχίντ Τζαλίλι, είναι ανώτατο στέλεχος της κρατικής τηλεόρασης IRIB.

Νέο κέντρο ισχύος στους δρόμους της Τεχεράνης

Μετά από οκτώ εβδομάδες αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών, το Μέτωπο Αντοχής έχει μετατραπεί σε νέο πόλο ισχύος, οργανώνοντας μαζικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη. Χιλιάδες υποστηρικτές του καθεστώτος, μεταξύ τους μέλη του Μετώπου, ασκούν πίεση στους νέους ηγέτες της χώρας.

Πνευματικός καθοδηγητής της ομάδας υπήρξε ο ακραίος ιερωμένος Αγιατολάχ Μοχαμάντ-Τακί Μεσμπάχ-Γιαζντί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών και επικεφαλής ενός από τα πλουσιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ιράν. Τον διαδέχθηκε ο Αγιατολάχ Μάχντι Μιρμπακίρι, ανώτερος κληρικός με «αποκαλυπτικές» αντιλήψεις, ο οποίος σε συνέντευξή του το 2019 είχε ζητήσει «γενικευμένη σύγκρουση» με τη Δύση.

Απομόνωση και αντιδράσεις

Καθώς οι μετριοπαθείς Ιρανοί εκφράζουν απογοήτευση για την κατάσταση στη χώρα, το Μέτωπο Αντοχής επιχειρεί να προσελκύσει νεότερες γενιές «επαναστατών». «Οι Paydari εκμεταλλεύτηκαν γρήγορα τους νέους ιδεολόγους στους δρόμους», σημείωσε ο Αζίζι, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρούν να ενσαρκώσουν το όραμα του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ για μια «γενιά πιστών επαναστατών».

Ωστόσο, η αυξανόμενη επιρροή τους και οι προσπάθειες να προκαλέσουν διχασμό έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Πολλοί πολιτικοί και σχολιαστές θεωρούν ότι η δράση τους τελικά «γυρίζει μπούμερανγκ», ενισχύοντας την εικόνα ενός Ιράν που βυθίζεται σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

«Κάνουν πολύ θόρυβο και θεωρούνται υπεύθυνοι που βοήθησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να παρουσιάσουν το Ιράν ως διχασμένο», δήλωσε ο Μοχαμάντ Αλί Σαμπανί, διευθυντής του Amwaj.media. «Οι ακραίοι δέχονται πλέον πίεση απ’ όλες τις πλευρές και βρίσκονται ολοένα πιο απομονωμένοι».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι σκληροπυρηνικοί δεν απορρίπτουν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά επιδιώκουν να είναι οι ίδιοι που θα τη συνάψουν, ώστε να ελέγξουν την επόμενη φάση εξουσίας. «Κανείς στο Ιράν δεν είναι κατά της συμφωνίας. Το ζήτημα είναι ποιος θα την επιτύχει και με ποιον τρόπο», κατέληξε.

Πηγή: CNN