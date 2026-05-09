Μηνύματα για την Ημέρα της Ευρώπης απευθύνουν πολιτικοί και θεσμικοί εκπρόσωποι, τιμώντας τη Διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν της 9ης Μαΐου 1950, που άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστορική αυτή πρωτοβουλία, γνωστή ως Διακήρυξη Σουμάν, σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας εποχής ειρήνης, συνεργασίας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη

Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε: «Σήμερα, 76 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Schuman, τα βασικά της διδάγματα για συνεργασία, ειρήνη και αλληλεγγύη παραμένουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ».

Ο υπουργός τόνισε ότι «πέντε μόλις χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1950, ο Robert Schuman στην ιστορική ομιλία του της 9ης Μαΐου έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Στο μήνυμά του υπογράμμισε επίσης ότι, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας, τα κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουν να αποδείξουν εκ νέου πως η συνεργασία των εθνών μπορεί να υπερισχύσει των συγκρούσεων. «Η Ελλάδα, ως ένα από τα αρχαιότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για τη μετεξέλιξη, διεύρυνση, στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα

Μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής ενότητας και της ειρήνης απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει «το κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία».

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στη σημασία της Διακήρυξης του Ρομπέρ Σουμάν, που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, θέτοντας τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. «Ο στόχος εκείνης της ιστορικής πρωτοβουλίας ήταν να καταστεί ο πόλεμος στην Ευρώπη όχι μόνο αδιανόητος αλλά και υλικά αδύνατος», σημείωσε.

Τόνισε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή ιδέα αντλεί έμπνευση από την αρχαία ελληνική σκέψη, τα ιδεώδη του Διαφωτισμού και την πνευματική παρακαταθήκη της χριστιανικής παράδοσης. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήδη από το 1959, ενώ με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καραμανλή συνδέθηκε στενά με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας από την ένταξη το 1981 έως τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις, ο Πρόεδρος επεσήμανε ζητήματα όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική κρίση και οι κοινωνικές ανισότητες, καλώντας σε δράση για «μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη και πιο συνεκτική».

Το μήνυμα του προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε μήνυμα για την Ημέρα της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ήπειρος σε γεωπολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο.

«Η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε επειδή η ιστορία ήταν εύκολη για την ήπειρό μας, αλλά επειδή οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν ότι ο διχασμός θα οδηγούσε τελικά στην παρακμή», ανέφερε. Τόνισε ότι η δύναμη της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να ενεργεί συντονισμένα και με στρατηγική ενότητα απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος.

«Η Ημέρα της Ευρώπης δεν είναι μόνο μια γιορτή ειρήνης, αλλά και μια υπενθύμιση ευθύνης να κάνουμε την Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα και πιο ικανή να προστατεύει τους πολίτες της», πρόσθεσε.

Το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα

Και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στην Ημέρα της Ευρώπης μέσα από ανάρτησή του, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ήπειρος. «Η φετινή Ημέρα της Ευρώπης έρχεται σε μια περίοδο πολέμων, ανισοτήτων, ενεργειακής ανασφάλειας και ανόδου της ακροδεξιάς. Σήμερα, 76 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Σουμάν, η υπεράσπιση της Δημοκρατίας είναι πιο αναγκαία από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.