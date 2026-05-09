«Τα χρυσαφικά θα προκαλέσουν ραδιενέργεια»

Τη δράση της συμμορίας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ αποκαλύπτουν στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν πραγματοποιηθεί επτά συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης.

Σε συνομιλίες που αποκαλύπτονται μέλος της συμμορίας επικοινωνεί με ηλικιωμένη, της συστήνεται ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και την προειδοποιεί για διακοπή ρεύματος. Την καλεί μάλιστα να βάλει τα χρυσαφικά και τα χρήματά της σε μια λεκάνη «για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα», όπως της λέει χαρακτηριστικά. Σε άλλον διάλογο μέλος της οργάνωσης λέει: «Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα, μία σακούλα δηλαδή πλαστική, χάρτινη, ό,τι έχετε. Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ με τα κοσμήματα» γιατί «πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία γιατί εάν νεντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα θα προκαλέσουν ραδιενέργεια»

«Τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ…»

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Καλησπέρα.

Θύμα: Γεια σας.

Μέλος οργάνωσης: Η κυρία (…);

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: (…) … ονομάζομαι, τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ. Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος;

Θύμα: Τι αν έχω;

Μέλος οργάνωσης: Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος;

Θύμα: Όχι, δεν έχουμε διαρροή.

Μέλος οργάνωσης: Να σας ενημερώσω κυρία μου. Είχαν γίνει κάποιες ανασκαφές εδάφους και κάποιος τεχνικός είχε κόψει το καλώδιο της γείωσης. Με ακούτε;

Θύμα: Δεν ξέρω.

Μέλος οργάνωσης: Εσείς μένετε στην οδό σωστά;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Μπορείτε να πάτε λίγο τώρα στον πίνακα να δείτε ότι αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι;

Θύμα: Να πάω στον πίνακα να δω αν αναβοσβήνει.

Μέλος οργάνωσης: Το κόκκινο φωτάκι σωστά; Ναι. Μέσα στο σπίτι σας.

Θύμα: Περιμένετε.

Μέλος οργάνωσης: Αναβοσβήνουν ή είναι σταθερά;

Θύμα: Σταθερά είναι.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία, θα σας ενημερώσω για 15 λεπτά και θα γίνει κάποιο blackout, θα σβηστούνε τα ρεύματα.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Με ακούτε; Καθώς μιλάμε θέλω να μου πάτε λίγο στα ματάκια της κουζίνας και να μου τα ανάψετε στο 3.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Το σταθερό είναι ασύρματο;

Θύμα: Ναι.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Έλα κυρία (…), έπεσε η γραμμούλα, μην το κλείνετε, πάρτε μαζί το κινητό.

Θύμα: Ναι, τι θέλετε;

Μέλος οργάνωσης: Έχετε ανάψει τα ματάκια της κουζίνας;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Στο 3;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Μισό λεπτό να το μετρήσουμε. Πολύ ωραία, κλείστε το τώρα.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Το κλείσατε;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Το κανονικό ρεύμα που πρέπει να είχατε ήταν 25 και εσείς έχετε παραπάνω, 47. Καίτε παραπάνω κιλοβατώρες. Με ακούτε;

Θύμα: Ναι σας ακούω.

Μέλος οργάνωσης: Τώρα θέλω καθώς μιλάμε να μου πάρετε μια λεκάνη για να κάνω το blackout, να σβηστούνε τα ρεύματα.

Θύμα: Ε, τέλος πάντων.

Μέλος οργάνωσης: Με ακούτε;

Θύμα: Ναι σας ακούω.

Μέλος οργάνωσης: Πάρτε μια λεκάνη σας παρακαλώ πολύ.

Θύμα: Να την κάνω τι τη λεκάνη;

Μέλος οργάνωσης: Θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε κυρία μου. Όπως είπα θα γίνει κάποιο blackout και μπορεί να πάρετε φωτιά, να σας χτυπήσει ρεύμα. Γι’ αυτό βάλτε στη λεκάνη ό,τι χρυσαφικά και χρήματα έχετε για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα.

Θύμα: Καλά με δουλεύετε;

Μέλος οργάνωσης: Τι είναι αυτά που λέτε κυρία μου;

Θύμα: Ε γιατί με δουλεύετε;

Μέλος οργάνωσης: Άμα θέλετε καλέστε το 11500 για πληροφορίες.

Θύμα: Ντάξει.

«Τα χρυσαφικά θα προκαλέσουν ραδιενέργεια»

Στον άλλο διάλογο μέλος της συμμορίας λέει στην ηλικιωμένη να βάλει σε ένα μπολάκι τα κοσμήματά της, προειδοποιώντας την ότι «εάν εντοπιστούν από τη διακοπή του ρεύματος, θα προκαλέσουν ραδιενέργεια».

Θύμα: Έλα.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία με ακούτε; Με ακούτε;

Θύμα: Έλα ναι.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία τώρα θα πάτε λίγο στην κουζίνα σας;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Και θα ανάψετε ένα ματάκι της κουζίνας στο βαθμό 3.

Θύμα: Τι να βάλω πάνω; Να βάλω τι να βάλω πάνω; Ένα μπρίκι είπες;

Μέλος οργάνωσης: Βάλε ένα μπρίκι νεράκι.

Θύμα: Να βάλω παραπάνω νερό, να μην πάρει γρήγορα βράση; Κάτσε, να βάλω λίγο νερό παραπάνω, μισό λεπτό. Ναι αγόρι μου είναι 80 χρονών, γυναίκα μεγάλη.

Θύμα: Θα το χαμηλώσω στο ένα. 1. Εντάξει.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία. Ωραία το μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε τοποθετήσει;

Θύμα: Μπολάκι με τα κοσμήματα το έχω μες το κομοδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, σε ξύλινο σημείο ακουμπάει δηλαδή;

Θύμα: Ναι σε ξύλινο. Σε ξύλινο έχω και τις μπαταρίες εδώ στο τραπεζάκι.

Μέλος οργάνωσης: Τώρα αναμένουμε λιγάκι να χαμηλώσουμε την τάση του ρεύματος, για αυτό έχετε βάλει και το μπρίκι. Θα ζεσταθεί λίγο το νεράκι για να χαμηλώσουμε και την τάση του ρεύματος.

Θύμα: Και θα μου πείτε;

Μέλος οργάνωσης: Ναι, θα σας ενημερώσω εγώ για αυτό. Μην ανησυχείτε.

Μέλος οργάνωσης: Κυρία, για να στείλουμε εμείς τώρα την ενημέρωση ότι έχετε κάνει τις απαραίτητες οδηγίες, πείτε μου λίγο σε ποιον όροφο είστε;

Θύμα: Είμαι στο δεύτερο. Θα έρθει άτομο εδώ;

Μέλος οργάνωσης: Όχι, δεν θα περάσει κάποιος από κει. Απλά εμείς θέλουμε την ενημέρωση ότι η κυρία στο δεύτερο όροφο έχει ακολουθήσει τις απαραίτητες οδηγίες και είναι έτοιμη για το blackout.

Θύμα: Δεν θα έχω φως;

Μέλος οργάνωσης: Θα σας ενημερώσω τώρα εγώ αμέσως, απλά για να γίνει άμεσα το blackout και να μην διαρκέσει πολύ. Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα, μία σακούλα δηλαδή πλαστική, χάρτινη, ό,τι έχετε. Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ με τα κοσμήματα.

Μέλος οργάνωσης: Σας παρακαλώ κυρία μου, πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία για να μην εντοπιστούν διαρροή του ρεύματος. Εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα θα προκαλέσουν ραδιενέργεια.

Θύμα: Περίμενε μισό λεπτό. Ωραία. Μόνο τα χρυσαφικά. Εντάξει;

Μέλος οργάνωσης: Τώρα θέλω να πάτε στο θυροτηλέφωνο και θα πατήσετε το κουμπάκι αυτό που ανοίγει. Θα το πατήσετε 3 φορές επανειλημμένα.

Θύμα: Ωραία, εντάξει;

Μέλος οργάνωσης: Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή. Πηγαίνετε λίγο στην πόρτα του διαμερίσματος.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, ακουμπήστε την τσαντούλα πάνω στο χαλάκι.

Θύμα: Ωραία, την ακούμπησα.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία, τώρα θέλω λίγο να πάτε στο υπνοδωμάτιο.

Θύμα: Πήγα την πόρτα να έχω την πόρτα ανοιχτή. Στο υπνοδωμάτιο να πάω;

Μέλος οργάνωσης: Θα το ανοιγοκλείσετε ναι για 8 φορές.

Θύμα: Αρχίζω. Ένα. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Μέλος οργάνωσης: Γίνεται η φόρτωση του ρεύματος. Α, ξέχασα να σας ενημερώσω κυρία, για τα χαρτονομίσματα επειδή περιέχουν μία μεταλλική ταινία επάνω, την ευρωπαϊκή, που είναι ευαίσθητη στη διαρροή του ρεύματος. Εάν υπάρχουν χαρτονομίσματα θα χρειαστεί επίσης να τα βάλετε σε ένα πλαστικό μπολ.

Θύμα: Τα λεφτά μου τα έχω μέσα εκεί. Δεν τα έχω βγάλει. Τα έχω μέσα στην κρεβατοκάμαρα.

Μέλος οργάνωσης: Στο τραπεζάκι, στο ξύλινο εκεί, θα τα αφήσετε, του σαλονιού σας, και θέλω λίγο να πάτε να δείτε αν έχετε και άλλους φακέλους με χρήματα.

Θύμα: Ορίστε;

Μέλος οργάνωσης: Πηγαίνετε λίγο πάλι στο θυροτηλέφωνο. Πατήστε πάλι το κουμπάκι αυτό που είχατε πατήσει 3 φορές.

Θύμα: Έχω ανοίξει ναι.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία. Εκφόρτωση.

Θύμα: Βοήθειαααα!

Θύμα: Μου πήρατε τα λεφτά και τα χρυσαφικά!

Μέλος οργάνωσης: Τι έγινε, τι έγινε; Πείτε μου.

Θύμα: Ήρθανε δυο και μου πήρανε τα λεφτά και τα χρυσαφικά.

Μέλος οργάνωσης: Είναι ο τεχνικός, τον έχουμε εμείς αυτόν. Θα σας φέρει και τα πράγματα τώρα όπου να ’ναι.

Θύμα: Περίμενε, κάτσε να καλέσω… με ποιον να πάρω; Το 100; Τι να πάρω; Την αστυνομία; Το 100; Ε, περίμενε το 100.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, έχουμε καταγράψει τα πράγματά σας και τα λεφτά σας, αυτά θα τα πάρετε πίσω.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, σας τα φέρνει τώρα, τον έχουμε εντοπίσει και σας τα φέρνουμε τώρα. Ακούστε με λίγο προσεκτικά. Με ακούτε;

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, διέπρατταν απάτες και ληστείες.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -7- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη -20- άτομα με υποστηρικτικό ρόλο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και ληστείες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν χωριστεί στις ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης, που λειτουργούσε από διάφορους χώρους – τηλεφωνικά κέντρα, και στις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου, οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με την μετάβαση στην οικία του θύματος και την τέλεση της κλοπής.

Ειδικότερα, τα ηγετικά μέλη αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία, με τους πολίτες, που ήταν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Αρχικά, συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, τους παραπλανούσαν επικαλούμενοι διαρροή ρεύματος στην οικία τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι τον φόβο τους παρουσίαζαν ότι είναι δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα της διαρροής είτε απομακρυσμένα, είτε με επίσκεψη δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να τους πείθουν να συγκεντρώνουν τα κοσμήματα, τα τιμαλφή και τα χρηματικά ποσά, μέσα σε αλουμινόχαρτο ή λεκάνη και έπειτα να τα τοποθετούν σε σημεία της οικίας τους πλησίον της κεντρικής θύρας, είτε εκτός αυτής, είτε και σε σημεία εκτός της οικίας που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Στη συνέχεια, τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν την κλοπή των τιμαλφών του θύματος, ενώ τα αποθήκευαν προσωρινά σε οικία, την οποία φυλούσαν.

Επίσης, για να πετύχουν το σκοπό τους χρησιμοποιούσαν πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που είχαν εκδοθεί σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών (αχυράνθρωποι).

Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- χρυσοί σταυροί, -3- δαχτυλίδια ,-3- ρολόγια, ασημί αλυσίδα,

-2.580- ευρώ, τραπεζική κάρτα,

-23- κινητά τηλέφωνα,

-6-κάρτες SIM και συσκευασίες αυτών,

Laptop και-2- κάρτες μνήμης, καταγραφικό,

κράνος μηχανής, μπαγκαζιέρα δικύκλου και τσαντάκι τύπου delivery,

-12- κλειδιά αδιευκρίνιστων οχημάτων,

ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (ακατέργαστης κάνναβης), συνολικού βάρους -0,30- γραμμαρίων,

-3- αυτοκίνητα και 2 δίκυκλα, τα οποία αποτελούσαν μέσα μεταφοράς για τη διάπραξη της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -117- περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα -3.400.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από την οικονομική έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν άεργα και όσα κατέθεταν φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Παράλληλα, συναλλάσσονταν μόνο με μετρητά και επεδίωκαν τη νομιμοποίηση των εσόδων τους με τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, ενώ τα τελευταία -2- έτη υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με μηδενικό εισόδημα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο ζωής και το οικονομικό τους προφίλ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρίβωση της εμπλοκή τους σε τυχόν άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.