Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και διέπρατταν απάτες και ληστείες σε βάρος πολιτών.

Για τη σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν επτά μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη είκοσι άτομα με υποστηρικτικό ρόλο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και ληστείες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Τα μέλη είχαν χωριστεί σε δύο βασικές ομάδες: τις ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης, που λειτουργούσαν από διάφορους χώρους-τηλεφωνικά κέντρα, και τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου, οι οποίες αναλάμβαναν τη μετάβαση στην οικία του θύματος και την τέλεση της κλοπής.

Τα ηγετικά μέλη επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, συστηνόμενα ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα δήθεν διαρροής ρεύματος στις κατοικίες, τους παραπλανούσαν και τους έπειθαν ότι το πρόβλημα μπορούσε να επιλυθεί είτε απομακρυσμένα είτε με επίσκεψη «τεχνικών» στο σπίτι.

Έτσι, τα θύματα πείθονταν να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρήματα μέσα σε αλουμινόχαρτο ή λεκάνη και να τα τοποθετούν κοντά στην είσοδο της οικίας ή σε άλλα σημεία που τους υπεδείκνυαν τηλεφωνικά οι δράστες. Στη συνέχεια, τα επιχειρησιακά μέλη αφαιρούσαν τα αντικείμενα και τα αποθήκευαν προσωρινά σε φυλασσόμενη οικία.

Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν πολυάριθμες τηλεφωνικές συνδέσεις εκδοθείσες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, λειτουργώντας ουσιαστικά μέσω «αχυρανθρώπων».

Τα ευρήματα και το ύψος του παράνομου οφέλους

Από τις αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: τρεις χρυσοί σταυροί, τρία δαχτυλίδια, τρία ρολόγια, μία ασημένια αλυσίδα, 2.580 ευρώ, τραπεζική κάρτα, 23 κινητά τηλέφωνα, έξι κάρτες SIM με τις συσκευασίες τους, φορητός υπολογιστής, δύο κάρτες μνήμης, καταγραφικό, κράνος μηχανής, μπαγκαζιέρα δικύκλου, τσαντάκι τύπου delivery, δώδεκα κλειδιά αδιευκρίνιστων οχημάτων, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, τρία αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των δραστών.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ.

Οικονομικό προφίλ των μελών

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργα και, σε περιπτώσεις όπου υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Συναλλάσσονταν αποκλειστικά με μετρητά και επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν τα έσοδά τους μέσω απόκτησης και κατοχής περιουσιακών στοιχείων.

Τα τελευταία δύο έτη είχαν υποβάλει δηλώσεις με μηδενικό εισόδημα, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τρόπο ζωής και το οικονομικό τους προφίλ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.