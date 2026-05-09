Η ώρα του τέταρτου τελικού της Volley League ανδρών έφτασε, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να συγκρούονται στη Θεσσαλονίκη σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τον φετινό πρωταθλητή.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στην έδρα του Δικεφάλου έχοντας προβάδισμα στη σειρά με 2-1 και την ευκαιρία να «κλειδώσουν» τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης, ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη σειρά των τελικών.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ παίζει με την πλάτη στον τοίχο και θέλει πάση θυσία τη νίκη, ώστε να ισοφαρίσει τη σειρά και να τη στείλει σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, όπου θα κριθούν όλα.

Η αναμέτρηση αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες έχουν προσφέρει ήδη δυνατές μάχες στους προηγούμενους τελικούς, με ένταση, υψηλό επίπεδο βόλεϊ και λεπτές ισορροπίες σε κάθε σετ.

Το μεγάλο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.