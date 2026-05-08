Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο WTA 1000 της Ρώμης, έχοντας πάρει σημαντική πρόκριση απέναντι στην Τάγκερ με ανατροπή 2-1 στην πρεμιέρα της στο τουρνουά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει πλέον την Έλενα Ριμπάκινα, μία από τις πιο δυνατές παίκτριες του tour και εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, σε μια απαιτητική δοκιμασία για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Η Σάκκαρη θέλει να χτίσει πάνω στην καλή εμφάνιση του προηγούμενου αγώνα και να διεκδικήσει μία μεγάλη πρόκριση απέναντι στην Καζάκα, η οποία βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (8/5) στις 12:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6HD.