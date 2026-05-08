Σχεδόν 3.000 επιστημονικές ιατρικές δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν ψευδείς βιβλιογραφικές παραπομπές που δεν υπάρχουν σε καμία επιστημονική βάση δεδομένων, σύμφωνα με έρευνα της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet.

Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επαλήθευσης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σάρωσε 2,5 εκατομμύρια επιστημονικά άρθρα αξιολογημένα από ομοτίμους. Τα άρθρα αυτά είχαν δημοσιευθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2026 στην πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης του ψηφιακού αποθετηρίου για επιστήμες υγείας PubMed Central.

Οι ερευνητές εντόπισαν συνολικά 4.046 ψευδείς παραπομπές σε 2.810 επιστημονικές εργασίες. Το ποσοστό εμφάνισης των λανθασμένων αναφορών αυξήθηκε περισσότερο από 12 φορές σε σχέση με το 2023, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται από τα μέσα του 2024 και μετά — περίοδο που συμπίπτει με τη ραγδαία εξάπλωση εργαλείων συγγραφής βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Η ανακάλυψη αυτή επηρεάζει άμεσα τους ασθενείς, καθώς οι επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν θεραπευτικές αποφάσεις βασισμένοι σε κλινικές οδηγίες», υπογραμμίζει ο Μαξίμ Τοπάζ, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Νοσηλευτικής και στο Ινστιτούτο Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, το φαινόμενο αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου των επιστημονικών δημοσιεύσεων, καθώς η αξιοπιστία των δεδομένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ιατρική πρακτική και την ασφάλεια των ασθενών.