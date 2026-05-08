Με υψηλές ταχύτητες προχωρά η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς σχεδόν 2 μήνες πριν την λήξη της προθεσμίας, περίπου οι μισοί φορολογούμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην προθεσμία της 15ης Μαΐου, η οποία αποτελεί «κλειδί» για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση φόρου 4% μέσω εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος Ιουλίου.

Μετά τις 15 Μαΐου, το ποσοστό της έκπτωσης περιορίζεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου, ενώ για όσους κινηθούν αργότερα, έως και την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου, η έκπτωση πέφτει στο 2%.

Ποιοι πληρώνουν- ποιοι παίρνουν επιστροφή

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 3,1 εκατ. δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. που αναμένονται φέτος. Η εικόνα των εκκαθαριστικών αποτυπώνει ότι πάνω από 7 στους 10 φορολογούμενους είτε δεν πληρώνει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2025 είτε δικαιούται επιστροφή.

Ειδικότερα, το 72% των δηλώσεων είναι είτε μηδενικές είτε πιστωτικές. Από την άλλη πλευρά, το 27,53% των δηλώσεων είναι χρεωστική, με τον μέσο πρόσθετο φόρο να φθάνει τα 1.281 ευρώ.

Περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 244 ευρώ, ενώ πάνω από 1,1 εκατ. δηλώσεις είναι μηδενικές.

Από τα χρεωστικά εκκαθαριστικά το Δημόσιο αναμένει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρου, η καθαρή δημοσιονομική επίδοση διαμορφώνεται περίπου στα 812 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές φόρου

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς τις επιστροφές φόρου. Ήδη έχουν πιστωθεί περισσότερα από 137 εκατ. ευρώ σε περίπου 765.000 φορολογούμενους, ενώ για εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί επιστροφών με φορολογικές οφειλές.

Για όσους δεν έχουν εκκρεμότητες με την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, οι επιστροφές πραγματοποιούνται μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης. Αντίθετα, σε περιπτώσεις οφειλών, η επιστροφή συμψηφίζεται αυτόματα με τα χρέη.

Εξόφληση φόρου

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ με έκπτωση 2%-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης έως τις 31 Ιουλίου 2026 ή σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου και η τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Διορθώσεις

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το «παράθυρο» διορθώσεων για όσους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους αλλά εντόπισαν λάθη ή παραλείψεις. Η τροποποιητική δήλωση μπορεί να υποβληθεί χωρίς πρόστιμο έως τις 15 Ιουλίου 2026.