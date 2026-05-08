Το εμπορικό δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Πέμπτη (7/5) κατά των τελευταίων παγκόσμιων δασμών 10% του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαπιστώνοντας ότι οι οριζόντιοι δασμοί δεν δικαιολογούνταν βάσει ενός εμπορικού νόμου της δεκαετίας του 1970.

Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ αποφάνθηκε υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, που αμφισβήτησαν τους δασμούς, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου. Η απόφαση ήταν 2-1, με έναν δικαστή να λέει, ότι ήταν πρόωρο να δοθεί η νίκη στους ενάγοντες των μικρών επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις είχαν υποστηρίξει, ότι οι νέοι δασμοί ήταν μια προσπάθεια να παρακαμφθεί μια ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ακύρωσε τους δασμούς του 2025, που επιβλήθηκαν από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας.

Στο διάταγμά του του Φεβρουαρίου, ο Τραμπ επικαλέστηκε το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει δασμούς έως και 150 ημερών για τη διόρθωση σοβαρών «ελλειμμάτων ισοζυγίου πληρωμών» ή την αποτροπή μιας επικείμενης υποτίμησης του δολαρίου. Η δικαστική απόφαση της Πέμπτης έκρινε ότι ο νόμος δεν ήταν το κατάλληλο βήμα για τα είδη εμπορικών ελλειμμάτων που ανέφερε ο Τραμπ στο διάταγμά του του Φεβρουαρίου.

«Αυτή η απόφαση είναι μια σημαντική νίκη για τις αμερικανικές εταιρείες που βασίζονται στην παγκόσμια παραγωγή για την παροχή ασφαλών και οικονομικά προσιτών προϊόντων. Οι παράνομοι δασμοί δυσκολεύουν τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη επιχειρήσεων όπως η δική μας», δήλωσε ο Τζέι Φόρμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευάστριας παιχνιδιών Basic Fun! «Είμαστε ενθαρρυμένοι από την αναγνώριση του δικαστηρίου ότι αυτοί οι δασμοί υπερέβησαν την εξουσία του Προέδρου. Αυτή η απόφαση φέρνει την απαραίτητη σαφήνεια και σταθερότητα για τις εταιρείες που πλοηγούνται στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι υπήρχε σοβαρό έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών με τη μορφή ετήσιου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών των ΗΠΑ ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ύψους 4% του ΑΕΠ. Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι και δικηγόροι εμπορίου υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται στα πρόθυρα μιας κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών, γεγονός που καθιστά τους νέους δασμούς ευάλωτους σε νομική αμφισβήτηση.