Ένα ταξίδι αναψυχής που ξεκίνησε από τις παγωμένες ακτές της Αργεντινής πριν από έναν μήνα μετατράπηκε σε έναν υγειονομικό εφιάλτη εν πλω.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός διεθνούς συναγερμού, καθώς ένας ιός που συνήθως παραμονεύει στις σκιές της άγριας φύσης κατάφερε να «επιβιβαστεί» και να σκορπίσει τον θάνατο.

Τρεις επιβάτες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ μια γιγαντιαία επιχείρηση ιχνηλάτησης βρίσκεται σε εξέλιξη σε πέντε διαφορετικές χώρες, με τις αρχές να λαμβάνουν την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρά».

Ο «εισβολέας» από τη ζούγκλα

Το ερώτημα που απασχολεί τους επιστήμονες είναι το πώς ξεκίνησε η διασπορά.

Ο ιός Χάντα παραδοσιακά μεταδίδεται από τα τρωκτικά μέσω μολυσμένων σωματιδίων στον αέρα (ούρα ή σάλιο). Δεδομένου ότι το πλοίο επισκεπτόταν απομακρυσμένες περιοχές άγριας ζωής, οι ειδικοί εκτιμούν ότι κάποιος επιβάτης μολύνθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στη φύση ή λίγο πριν την επιβίβαση.

Ωστόσο, η πραγματική ανησυχία πηγάζει από το γεγονός ότι ανιχνεύθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος «Andes».

Σε αντίθεση με άλλες μορφές του ιού, το στέλεχος αυτό έχει τη σπάνια ικανότητα να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν και δεν είναι τόσο κολλητικό όσο η γρίπη, οι «κλειστές» συνθήκες ενός κρουαζιερόπλοιου—ακόμα και ενός πολυτελούς—αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για τη διασπορά του.

Οι κοινόχρηστες τραπεζαρίες και οι περιορισμένοι χώροι των καμπινών φαίνεται πως επέτρεψαν στον ιό να περάσει από επιβάτη σε επιβάτη μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής.

Μια ανθρώπινη τραγωδία εν πλω

Πίσω από τα νούμερα κρύβονται τραγικές ιστορίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται μια γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία αποβιβάστηκε στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου. Η άτυχη γυναίκα μοιραζόταν την καμπίνα με τον σύζυγό της, ο οποίος είχε πεθάνει νωρίτερα πάνω στο πλοίο, στις 11 Απριλίου.

Παρόλο που ο θάνατος του συζύγου της δεν είχε αρχικά επιβεβαιωθεί ως κρούσμα του ιού, η δική της κατάληξη επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους των αρχών για τη μετάδοση εντός του σκάφους.

Συνολικά, οκτώ περιπτώσεις (τρεις επιβεβαιωμένες και πέντε ύποπτες) έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής, ενώ τρεις ακόμη επιβάτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από το πλοίο για νοσηλεία.

Επιχείρηση μαμούθ σε πέντε χώρες

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) περιγράφει την προσπάθεια εντοπισμού των επιβατών ως «έργο μαμούθ».

Περίπου 30 άτομα, ανάμεσά τους και Βρετανοί, αποβιβάστηκαν κατά τη στάση του πλοίου στην Αγία Ελένη και πήραν πτήσεις επιστροφής μέσω Γιοχάνεσμπουργκ για τις πατρίδες τους. Ήδη, δύο Βρετανοί βρίσκονται σε εθελοντική απομόνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες παρακολούθησης βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αριζόνα και τη Γεωργία των ΗΠΑ.

Το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται είναι εξαιρετικά αυστηρό: 45 ημέρες απομόνωσης για όποιον επιστρέφει από το MV Hondius. Ο λόγος; Η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να είναι απατηλά μακρά, καθώς τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από δύο εβδομάδες έως και έναν μήνα μετά την έκθεση.

Ψυχραιμία και εγρήγορση

Παρά το θρίλερ, οι ειδικοί σπεύδουν να καθησυχάσουν το ευρύ κοινό. «Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πραγματικά αμελητέος», δηλώνει ο καθηγητής Ρόμπιν Μέι. Ο ιός Χάντα δεν εξαπλώνεται μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής σε σχολεία, καταστήματα ή χώρους εργασίας. Απαιτείται στενή σωματική εγγύτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα συμπτώματα ξεκινούν με πυρετό, κόπωση και μυϊκούς πόνους, αλλά μπορούν γρήγορα να εξελιχθούν σε σοβαρή δύσπνοια, ναυτία και εμετούς. Καθώς δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο, η μόνη ελπίδα για τους ασθενείς είναι η έγκαιρη εισαγωγή στο νοσοκομείο για υποστηρικτική φροντίδα.

Αυτή τη στιγμή, το MV Hondius πλέει προς τα Κανάρια Νησιά, έχοντας υποβληθεί σε σχολαστικό «βαθύ καθαρισμό» από επαγγελματικά συνεργεία. Οι επιβάτες που παραμένουν σε αυτό είναι απομονωμένοι στις καμπίνες τους, περιμένοντας τη στιγμή που θα μπορέσουν να πετάξουν για τα σπίτια τους, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο μιας κρουαζιέρας που ξεκίνησε ως όνειρο και κατέληξε σε έναν υγειονομικό εφιάλτη που ξεκίνησε από τη ζούγκλα και χτύπησε στην καρδιά του ωκεανού.