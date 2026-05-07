Τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (7/5) στον Ασπρόπυργο, με θύμα ένα παιδί μόλις 12 ετών, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:30, όταν ο 12χρονος βγήκε από την οδό Τσίγκου οδηγώντας το πατίνι του. Εκείνη τη στιγμή, στην κάθετη οδό Θρασυβούλου κινούνταν ένα λευκό βαν. «Η τελευταία εικόνα που έχω είναι το παιδί να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητό μου», ανέφερε ο οδηγός του οχήματος, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς προσπάθησαν να βοηθήσουν τον ανήλικο, του οποίου η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Συγκλονισμένη η οικογένεια του 12χρονου

«Ας βοηθήσει η Παναγία, να βάλει το χέρι της. Να τα πάρουν και να τα σπάσουν όλα και να μη δώσουν κανένα πατίνι σε παιδάκι. Σήμερα έτυχε μαύρη μέρα που δεν είχε σχολείο, και το πήρε…», δήλωσε συγκλονισμένη η γιαγιά του παιδιού. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Τραγική ειρωνία, λίγες ημέρες πριν το δυστύχημα, ο νεαρός μαθητής είχε αναρτήσει μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας «Συλληπητήρια Κώστα», αναφερόμενος στο παιδί που είχε χάσει τη ζωή του οδηγώντας πατίνι στην Ηλεία.