Οργή και βαθιά θλίψη εκφράζει ο παππούς του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Όπως δήλωσε, ο εγγονός του βρέθηκε στο τιμόνι του μοιραίου αυτοκινήτου την ημέρα του τροχαίου δυστυχήματος, προσπαθώντας να βοηθήσει τον φίλο του.

Αναφερόμενος στις παρενοχλήσεις που είχαν προηγηθεί της τραγωδίας, ο παππούς σημείωσε: «Έπρεπε να λάβουμε εμείς τα μέτρα μας. Και να τους σκοτώσουμε πριν να γίνει. Αλλά ήμασταν “άστο, άστο, άστο”, να το, το πληρώσαμε τώρα». Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκε στους γονείς του 17χρονου φίλου του Νικήτα. Εκείνο το βράδυ, ο ανήλικος φαίνεται πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και έτσι ο Νικήτας, που μόλις είχε αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, ανέλαβε να οδηγήσει, προκειμένου να τον προστατεύσει.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο παππούς του Νικήτα περιέγραψε με συγκίνηση: «Ένα παιδάκι 20 χρονών, τον έφαγε μπαμπέσικα. Συνέχεια τον απειλούσε. Πήγε στην αστυνομία τρεις φορές και που πήγαινε, τίποτα. Αλλά έπρεπε να λάβουμε εμείς τα μέτρα μας. Και να τους σκοτώσουμε, πριν να γίνει. Αλλά ήμασταν “άστο, άστο, άστο”, να το, το πληρώσαμε τώρα. Δεν το περιμέναμε, γιατί αν το περιμέναμε, θα τον είχαμε εμείς καθαρίσει, αλλά δεν το περιμέναμε. Αυτός ήταν ύπουλος. Ψεύτες».

«Ήταν ένα καλό παιδί»

Η γιαγιά του δολοφονημένου 21χρονου, μιλώντας επίσης για τον εγγονό της, εξέφρασε τον πόνο και την αγανάκτησή της: «Τι να σας πω… άδικα. Τροχαίο ήταν. Δεν πήγε το παιδί – φίλος του ήταν – να τον σκοτώσει. Πήρε το αυτοκίνητο για να το σώσει, που ήταν μεθυσμένο το παιδί. Τι άλλο να σας πω; Άδικα έφυγε. Να το σκοτώσει; Τρεις απόπειρες του είχε κάνει. Φταίει η γυναίκα του. Όλα τα έκανε η γυναίκα του. Γιατί του φώναζε, να πάει να σκοτώσει το παιδί. Αυτή έβαλε τα λόγια τα πιο πολλά και την έχουν μέσα. Δεν θα βγει, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει».

Η ίδια πρόσθεσε με συγκίνηση για τον εγγονό της: «Ήταν ένα καλό παιδί, το λένε όλοι. Δεν ήταν κανένας αλήτης. Να σας πω κάτι. Αν ο εγγονός μου πήγαινε και έβγαζε όπλο και το σκότωνε, καλά θα έκανε, να κάνει και αυτός το ίδιο. Αλλά, το ότι πήγε να το σώσει και φώναζε ο ίδιος (ο 54χρονος δράστης) στην αρχή, ότι “ο δρόμος φταίει κι αν δεν τον φτιάξουν, θα τον φτιάξω εγώ”. Και να πάει να το σκοτώσει, να του ρίξει έξι σφαίρες και μετά να το κλωτσάει με τα πόδια του; Αυτό είναι απαράδεκτο. Τρεις απόπειρες του είχε κάνει του παιδιού. Την τρίτη το σκότωσε. Εδώ στο σπίτι του ήρθανε και μπαίνει το παιδί μέσα και πήγε να χτυπήσει με ένα σίδερο και προλαβαίνει το παιδί τον χτυπάει και πάει να βγάλει όπλο και τον βλέπει και σηκώνει την αδερφή του που άκουσε τις φωνές και πέφτει κάτω και φεύγει».