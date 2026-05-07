Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από 6 σφαίρες που δέχτηκε από τον 54χρονο πατέρα ενός αδελφικού του φίλου.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», μίλησε στο Live News για το χρονικό της διερεύνησης του τροχαίου του 2023.

Όπως είπε, το φθινόπωρο του 2023 έγινε το τροχαίο, με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. να κρατάει εννιά μήνες. Στη συνέχεια, η έρευνα παραδίδεται στην Εισαγγελία του Ηρακλείου ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση αλλά καθυστερεί δεκαπέντε μήνες και στέλνει ερωτήματα προς την αστυνομία να ερευνήσει ποιος είναι ο υπεύθυνος για την κατασκευή της οδού, ποιος είναι υπεύθυνος για το φύτεμα των δέντρων, για τον φωτισμό και για την επίβλεψη της ασφάλειας της συγκοινωνίας. Συνολικά, η καθυστέρηση διήρκησε σχεδόν δύο χρόνια.

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε πως η Ελληνική Αστυνομία έχει σαφή εικόνα ότι υπάρχει επιρροή στη δολοφονία του 21χρονου από τη σύζυγο του δράστη. Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ το 2026, μετά από την τελευταία περίπτωση που είχε εντοπίσει τον δράστη να πλησιάζει τον άτυχο Νικήτα, είχε στείλει έγγραφο με παραβίαση δικαστικής απόφασης για τους περιοριστικούς όρους. Ενημερώνει την Εισαγγελία Πρωτοδικείων Ηρακλείου, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ενέργεια.

Στο Live News ο διορισμένος πραγματογνώμονας του μοιραίου τροχαίου

Στην εκπομπή μίλησε ο Γιώργος Πετρακάκης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ και σύμβουλος επιχειρήσεων & ασφαλούς μεταφοράς, ο οποίος ήταν ο διορισμένος πραγματογνώμονας του μοιραίου τροχαίου.

«Η Πολιτεία είχε ενημερωθεί ότι το σημείο είναι εκτός προδιαγραφών. Στο σημείο του τροχαίου πρέπει να μπουν στηθαία. Από το 2014 δεν έχει βρεθεί ο αρμόδιος για να διορθώσει την καρμανιόλα. Και στο όριο να πήγαινε ο Νικήτας το αποτέλεσμα θα ήταν ίδιο. Αν είχαν βάλει στηθαίο δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα».